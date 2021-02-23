В Нагорный Карабах вернулось свыше 50 тысяч беженцев

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день на родину вернулся 52 681 человек, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. По его словам, с 16 февраля обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн Азербайджана. Четырех через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также двух колонн по маршруту Каджар - Красный Базар - Шуша и в обратном направлении.

Группы центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжают поиск и передачу тел погибших военнослужащих. Полковник рассказал, что российские инженерно-саперные группы ведут разминирование местности и объектов, уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы. Всего проверено 1398 зданий, около 450 километров дорог, очищено более 1446 гектаров территории, обнаружено 24 793 взрывоопасных предмета.

Кроме того, российские военнослужащие обеспечили безопасность 25 армянским паломникам, которые посетили монастырь Амарас и вернулись в сопровождении миротворцев в Степанакерт.

Напомним, основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.