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Рубрика: Власть

Дорога домой

В Нагорный Карабах вернулось свыше 50 тысяч беженцев
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день на родину вернулся 52 681 человек, сообщил на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин. По его словам, с 16 февраля обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн Азербайджана. Четырех через Лачинский коридор в северном направлении и обратно, а также двух колонн по маршруту Каджар - Красный Базар - Шуша и в обратном направлении.

Группы центра гуманитарного реагирования во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон продолжают поиск и передачу тел погибших военнослужащих. Полковник рассказал, что российские инженерно-саперные группы ведут разминирование местности и объектов, уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы. Всего проверено 1398 зданий, около 450 километров дорог, очищено более 1446 гектаров территории, обнаружено 24 793 взрывоопасных предмета.

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Кроме того, российские военнослужащие обеспечили безопасность 25 армянским паломникам, которые посетили монастырь Амарас и вернулись в сопровождении миротворцев в Степанакерт.

Напомним, основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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