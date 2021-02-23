В России могут пересмотреть методику назначения детских пособий

Совет Федерации готов включиться в работу по пересмотру критериев нуждаемости, чтобы доходы семьи при рождении детей резко не падали, рассказал в интервью "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В России будет усиливаться адресность социальной поддержки, чтобы рождение ребенка, а тем более нескольких детей, не отбрасывало семью за черту бедности. Именно на семейный достаток будет нацелено внимание властей. Фото: РИА Новости

Валерий Владимирович, сегодня для того, чтобы получить пособие на ребенка до трех лет, рассматривается доход семьи за прошлый год. Ну так год назад у семьи мог быть вполне приличный доход, но с рождением ребенка мама перестала приносить в дом большую зарплату, и доход резко упал. Разве не справедливо рассматривать ситуацию, сложившуюся в данный момент?

Валерий Рязанский: Согласен! Как раз сейчас минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума. Полагаю, что в этих разрабатываемых методиках может быть учтено и ваше предложение.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам теперь закреплена в Конституции. Но сможет ли правительство ежегодно повышать пенсии опережающими инфляцию темпами, как происходит сейчас?

Валерий Рязанский: Если экономические возможности будут позволять, конечно, желательно индексировать пенсию выше инфляции. Почему? Потому что индексация пенсии по инфляции - это фактически восстановление покупательной способности пенсии. Но важно же не только сохранять, но и стараться повышать материальное благосостояние пенсионеров. У них также растут и расходы, да и запросы по жизни.

Но здесь опять же встает вопрос достаточности ресурсов. Если мы индексируем пенсии ежегодно, условно на 5%, то какой объем ресурсов на эти цели нужно? Где-то 500 миллиардов. Каждая индексация - это подсчет и мобилизация наших возможностей. Желательно, чтобы это было выше инфляции. Но ведь не стоит забывать, что есть и ряд других выплат, которые предусмотрены людям старшего возраста, людям с инвалидностью, их тоже ежегодно нужно индексировать, и это государство обеспечивает, в том числе выплату и индексацию социальных пенсий.

Обращаю внимание, что, кроме социальных выплат из федеральных источников, аналогичные социальные выплаты и пособия осуществляются из региональных бюджетов с такой же методикой индексации.

Не пора ли отменить социальные пенсии? Ведь их же получают не только люди, которые в силу обстоятельств не могут работать, но и те, кто сознательно не желает трудиться и платить налоги. Может, отмена социальных пенсий для трудоспособных станет для них более действенным стимулом легализовать свои доходы?

Валерий Рязанский: Социальные пенсии в нашей стране платят и тем, кто ни одного дня официально не трудился, и тем, кто трудится на себя, не платя налоги. Но у таких пенсий есть важная особенность - назначается она на пять лет позднее, чем пенсии страховые. Да и по объему социальная пенсия небольшая и больше похожа на социальное пособие. Данные обстоятельства уже должны служить фактором, который может мотивировать людей все-таки трудиться и зарабатывать себе страховую пенсию, которая должна быть значительно выше, для чего необходимо повышать зарплату, а значит, и поступления в Пенсионный фонд, и, естественно, саму пенсию.

Если отменить социальные пенсии для тех, кто может работать, но не работает или работает неофициально, не думаю, что это станет для них таким уж мотивирующим фактором. Надо идти путем повышения эффективности труда, заработной платы, чтобы люди имели возможность накопить на старость и заработать трудовую пенсию в размере не менее 40-50 процентов от заработной платы. "Подушка безопасности" должна создаваться в период той части жизни человека, пока он трудится, и это могут быть модели в том числе в области страхования по случаю потери работы, по состоянию здоровья, по необходимости длительного ухода. Что имеется в виду? Когда человек работает, у него должна быть возможность часть зарплаты отложить на эти цели и, может быть, с участием работодателя. Надо создать простой, понятный и удобный механизм формирования страховых накоплений.

А какие пенсионные права есть у самозанятых?

Валерий Рязанский: По действующему законодательству они сами себе обеспечивают пенсию. Если вы осознанно с первого трудового дня, когда вы окончили высшее либо среднеспециальное учебное заведение, решили посвятить себя самозанятости, вы можете начать формировать себе будущую пенсию. Потому что специальный налоговый режим для самозанятых не предполагает отчислений в Пенсионный фонд России, а только на обязательное медицинское страхование. Поэтому столько, сколько вы сможете ежегодно вносить на свою будущую пенсию, столько у вас и сформируется пенсионных коэффициентов. Один взнос с одного МРОТ - это один балл в год. Если ничего не платить в пенсионную систему, то это дополнительные пять лет сверх установленного пенсионного возраста и только социальная пенсия.

России нужен понятный и удобный механизм формирования пенсионных накоплений. Фото: РИА Новости

В прошлом году были приняты законопроекты, касающиеся вытрезвителей и ограничений, авторами которых были вы. Сейчас над чем работаете?

Валерий Рязанский: Сейчас в центре особого контроля - тема доходов семей с детьми. Вы вот тоже обратили внимание, что надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми.

Поддержка материнства, многодетности, качество детской медицины, модернизация первичного звена здравоохранения, социальная проблематика на сельских территориях, развитие массовой физической культуры, юношеского спорта и многое другое - все это в программах нашей работы.

Мы рассматриваем новые пилотные проекты, связанные с инициативами, которые позволили бы часть государственных социальных заказов выполнять некоммерческими и общественными организациям. В силу того, что у государства не всегда доходят руки до каждого нуждающегося, нужно привлекать к оказанию соцуслуг некоммерческие организации. Необходимо шире привлекать к работе волонтерские силы. Мы проводим серьезную работу по продвижению этого направления.