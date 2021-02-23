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Рубрика: Экономика

В России появятся малые заводы по производству сжиженного газа

Для внутреннего применения
Текст: Сергей Тихонов
Мощность малых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Это следует из Дорожной карты по развитию рынка малотоннажного СПГ, которая утверждена правительством.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

На фоне существующих объемов производства СПГ (27,7 млн тонн) и планов по вводу новых крупнотоннажных мощностей (в 2024 году до 46-65 млн тонн), это капля в море. Но большие заводы СПГ работают на экспорт, а малотоннажные должны обеспечивать еще и потребности внутреннего рынка, которые рассчитывают увеличить за счет расширения использования СПГ в качестве газомоторного топлива и для газификации отдаленных и изолированных регионов.

Фото: iStock
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Сегодня в России работает 11 малотоннажных заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 тысяч тонн. Загружены они всего на 40%, а на внутренний рынок продукцию поставляют только 8 заводов. Работают всего 10 автозаправочных СПГ- станций, газифицировано сжиженным природным газом 1145 квартир и домовладений в четырех населенных пунктах.

"Пока внутренний рынок СПГ в России - микроскопический", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Объемы годового потребления СПГ здесь в 2-3 раза меньше среднего дневного спроса на природный газ. И уже поэтому, у внутреннего рынка СПГ есть потенциал для быстрого роста, считает эксперт.

Про использование СПГ, как ресурса для альтернативной газификации говорится достаточно давно. Сжиженный газ возможно доставлять в отдаленные районы любым видом транспорта, где традиционная трубопроводная газификация невозможна. При этом он значительно экологичней мазута, дров или угля. С точки зрения экономики, в Дорожной карте предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон "О газоснабжении", подразумевающих введение государственного регулирования платы за подключение к газовым сетям. То есть для населения газификация на основе СПГ не должна оказаться "золотой", несмотря на дополнительные требования к инфраструктуре и затраты на доставку. Проект поправок к закону должен быть представлен в Правительство в июне 2021 года.

Также планируется расширять использование СПГ, как топлива для транспорта. В первую очередь, для сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Соответствующие директивы будут отправлены хозяйственным обществам, где доля государственного участия превышает 50%.

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Осуществлению этих планов будет мешать гораздо более высокая себестоимость СПГ, необходимость создавать инфраструктуру производства и потребления почти с нуля, а также высокие риски для окупаемости проектов и неопределенность регуляторной среды, считает Алексей Гривач. По его мнению, чтобы придать импульс развитию рынка малотоннажного СПГ, нужна поддержка государства.

В Дорожной карте она предусмотрена. Уже к маю этого года в Правительство должны быть внесены предложения о возможности экспорта СПГ, произведенного на малотоннажных заводах, для повышения экономической рентабельности их строительства, с условием поставки части продукции на внутренний рынок. Кроме этого прорабатываются меры по увеличению их инвестиционной привлекательности, а также проекты развития газомоторной инфраструктуры.

В плюсы к расширению малотоннажного производства СПГ можно записать и то, что отечественные компании в этом вопросе уже почти не зависят от иностранных технологий. В 2020 году компания "Новатэк" запустила малотоннажный завод в Магнитогорске мощностью 40 тысяч тонн в год, который на 95% работает на российском оборудовании.

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