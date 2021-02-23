В США число жертв коронавируса превысило 500 тысяч

Число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах превысило полмиллиона. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, СМИ и различных открытых источников.

По последним данным, скончался 500 071 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Страна является лидером в мире по числу летальных исходов, пишет РИА Новости.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Америке превысило 28 миллионов. Университет Хопкинса отмечает также, что США оказались самыми подверженными пандемии. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован второго января - почти 300 тысяч.

Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память об американцах, скончавшихся от COVID-19. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.