В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку

Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити. Инцидент произошел в понедельник.

Самолет направлялся из Атланты в Сиэтл. Однако пилоты были вынуждены сменить курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити. "Лайнер успешно приземлился после проблем с левым двигателем", - цитирует РИА Новости заявление Федерального управления гражданской авиации США.

О пострадавших информации не поступало. Специалисты проводят проверку.