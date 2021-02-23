В США выясняют причины возгорания двигателя Boeing

Несколько стран приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 777 после инцидента с возгоранием двигателя одной из таких машин в небе над США. В частности, соответствующее решение приняли власти Великобритании и Японии.

Напомним, что 21 февраля Boeing 777 компании United Airlines поднялся в воздух из аэропорта Денвера и взял курс на Гавайские острова. Через несколько минут после взлета в районе правого крыла лайнера раздался хлопок и загорелся двигатель. Пассажиры с тревогой наблюдали за происходящим через иллюминаторы. На борту находился 241 человек, включая десятерых членов экипажа.

Некоторые из них рассказали, что почувствовали тряску и заметили, как самолет стал терять высоту. Сумевшие сохранить самообладание засняли все на видео. На кадрах, которые теперь можно найти в интернете, виден горящий мотор, от которого под напором воздуха и разрушительным действием высокой температуры отваливаются детали. Части обшивки мотора позже обнаружили в разных местах неподалеку от Денвера, в том числе в парке Коммонс и некоторых районах города Брумфилд. Полиция опубликовала снимок, на котором запечатлена передняя часть гондолы. Она рухнула впритирку со стеной одноэтажного дома.

Нужно отдать должное профессионализму пилотов, которые быстро сориентировались и, несмотря на неисправность, благополучно посадили машину. Никто из находившихся в самолете людей не пострадал. Компания Boeing после инцидента рекомендовала авиаперевозчикам приостановить использование лайнеров с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 и предложила дождаться результатов проверки Федерального управления гражданской авиации (FAA). На этот призыв отреагировали не только в США, но и в некоторых других странах, в том числе в Великобритании и Японии. Не дожидаясь директив со стороны правительства, аналогичному примеру последовали крупные южнокорейские перевозчики Korean Air Lines and Asiana Airlines.

Примечательно, что в Стране восходящего солнца уже фиксировали неполадки в работе двигателей самолетов Boeing. В начале декабря прошлого года лайнер авиакомпании JAL, который следовал в Токио, из-за технической неисправности вынужден был прервать полет и вернуться в город Наха на Окинаве.

Во вторник глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт озвучил предварительную версию случившегося. По словам чиновника, ЧП произошло из-за усталости металла. Иначе говоря, накопившиеся повреждения в материале привели к разрушению конструкции. Американец добавил, что у двигателя сломались обе лопасти, в нижней части самолета обнаружены небольшие повреждения.

Между тем специалисты продолжат расследование, пока не исключат другие возможные версии. Эксперты, в частности, проведут тщательный анализ работы винтов двигателя Pratt & Whitney PW 4000.

Между тем

Росавиация не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 777 в России, и этот вариант не рассматривается, заявили в ведомстве.

Как пояснили в Росавиации, для запрета на полеты таких воздушных судов нет оснований. Российские авиакомпании используют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. А на самолете Boeing 777-222 авиакомпании United Airlines, с которым произошел инцидент в США, был установлен совершенно другой двигатель - Pratt & Whitney PW4000-112. Этот двигатель разрушился во время полета. К моменту инцидента он уже наработал около 37 тысяч летных часов. Самолет же находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года, то есть более 25 лет, отметили в Росавиации.

Различные авиакомпании в мире эксплуатируют 59 воздушных судов модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Федеральная авиационная администрация США (FAA) приостановила эксплуатации модификации воздушных судов Boeing именно с такими двигателями. А вот приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями General Electric GE90-115B, по информации Росавиации, FAA не предполагает.

Инциденты с самолетами Boeing всегда приковывают к себе особое внимание. Для многих авиакомпаний эти воздушные суда составляют основу парка. В воздушном парке магистральных воздушных судов российских авиакомпаний, по данным открытых источников, самолеты Boeing составляют около половины всех судов. Десятка крупнейших авиаперевозчиков страны эксплуатирует около 250 самолетов Boeing. Из них воздушные суда собственно модификации Boeing 777 составляют примерно 17%. Приостановка эксплуатации этих самолетов, конечно, отразилась бы на российском рынке авиаперевозок.

Сейчас подавляющее большинство направлений международного авиасообщения по-прежнему закрыты из-за пандемии. Так что выбывшие временно из эксплуатации Boeing 777 нашлось бы чем заменить. К тому же в вопросах безопасности сами авиакомпании предпочитают проявить осторожность.

Осторожно действует и Росавиация. Эксплуатацию другой модификации - Boeing 737 MAX после катастроф, произошедших в октябре 2018-го над Яванским морем и в марте 2019 года в Эфиопии, в России пока не возобновили. В Росавиации в январе 2021 года заявили, что самолет еще проходит сертификацию в России. В октябре 2020 года Европейское агентство авиационной безопасности признало Boeing 737 MAX после проведенной модернизации безопасным для возобновления полетов.

Подготовил Евгений Гайва