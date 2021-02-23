Во вторник в Тбилиси спецназ ворвался в офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и арестовал ее лидера Никанора Мелию. Также задержаны еще более двадцати человек. Постановление об аресте Мелии суд вынес еще 17 февраля. Новый премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал ситуацию "обычным криминалом".

Мелию подозревают в организации штурма парламента летом 2019 года в знак протеста против визита в Грузию российских парламентариев. Как заявил председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, "в противостояние с государством вошли современные грузинские большевики... но перед законом все равны". Все эти события произошли в первый день работы нового премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, который ранее обещал "радикальный ответ радикальной оппозиции".

Предыдущий премьер Георгий Гахария несколькими днями ранее подал в отставку, чтобы "снизить напряженность в обществе". Как полагают политологи, в ближайшее время в Грузии можно ожидать усиления уличных выступлений - с 24 февраля власти отменяют около 80 процентов карантинных ограничений. За Мелию уже вступились посольства Великобритании и США в Грузии. Однако премьер Гарибашвили в этой связи объявил, что власти Грузии "не потерпят менторского тона" и готовы прислушиваться только к советам.