Мелию подозревают в организации штурма парламента летом 2019 года в знак протеста против визита в Грузию российских парламентариев. Как заявил председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, "в противостояние с государством вошли современные грузинские большевики... но перед законом все равны". Все эти события произошли в первый день работы нового премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, который ранее обещал "радикальный ответ радикальной оппозиции".
Предыдущий премьер Георгий Гахария несколькими днями ранее подал в отставку, чтобы "снизить напряженность в обществе". Как полагают политологи, в ближайшее время в Грузии можно ожидать усиления уличных выступлений - с 24 февраля власти отменяют около 80 процентов карантинных ограничений. За Мелию уже вступились посольства Великобритании и США в Грузии. Однако премьер Гарибашвили в этой связи объявил, что власти Грузии "не потерпят менторского тона" и готовы прислушиваться только к советам.