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23.02.2021 10:00
Рубрика: Общество

Ветераны: Надеемся, ваше время будет мирным

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград) , Андрей Куликов (Саратов)
Житель Калининграда Владимир Васильевич Князев попал на фронт в 1942 году 18-летним мальчишкой. А Станислав Арапов из Саратова в 11 лет стал сыном полка в 66-й стрелковой дивизии, участвовал в разгроме японских войск в Манчжурии.

Медаль вручили в школе

Эту медаль – боевую награду - Станислав Арапов получил в 13 лет. Фото: Владимир Янченко

Сын полка - Станислав Арапов - во время боев был ранен осколком в голову. А свою первую боевую награду получил в 13 лет. В 1947 году ему, тогда ученику пятого класса, на школьной линейке районный военком вручил медаль "За победу над Японией".

- Медалью я гордился, носил в школе. А День защитников Отечества для меня, как для человека, выбравшего военную профессию, всегда был особенным праздником среди всех. Нынешним защитникам желаю здоровья, мирной жизни и счастья, - говорит Станислав Николаевич.

Этот день воспоминаний

Эти фотографии стоят рядом в квартире ветерана Владимир Князев. Между ними – вся его жизнь. Фото: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Владимир Князев рядовым солдатом оказался под Сталинградом и принял участие в сражениях, ставших решающими в переломе Великой Отечественной войны.

23 февраля для 97-летнего защитника Отечества - это день воспоминаний. Многие из них горькие. Взрывы снарядов все еще звенят у ветерана в ушах, а лица боевых товарищей, погибших на его глазах, не стираются из памяти.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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- Мы шли в бой, готовые проливать свою кровь, готовые в любой момент свои жизни отдать за Победу, - говорит Владимир Васильевич.

В одном из боев под Сталинградом его тоже ранило осколком в голову. Затем - госпиталь, первая группа инвалидности пожизненно. На фронт солдат вернуться не смог, отправился домой. За боевые подвиги Владимира Князева наградили орденами Отечественной войны первой степени и Красной звезды. Сейчас награды хранятся у родственников - ветеран наказал передавать их из поколения в поколение.

Все самые радостные воспоминания связаны, разумеется, с 9 мая 1945 года. Его Владимир Васильевич встретил в родительском доме в Луганской области. После контузии его самочувствие так и не пришло в норму, мучали страшные головные боли. Но ночью 9 мая, когда защитника Сталинграда разбудило радио, к нему будто бы вернулись былые силы.

- Я спал на полу, папа - на кровати, а сестры - около печки. И вдруг проснулся от того, что радио заговорило. Я поднимаюсь, кричу: "Война кончилась, война кончилась!" Выбежал на улицу, к соседям: "Люди, люди, война кончилась!" Потом в нашем шахтерском парке был митинг, столько народу, все плакали, обнимались...

Принимая от корреспондента "Российской газеты" поздравления с Днем защитника Отечества, он сам захотел сказать несколько слов нашим читателям:

- Я хотел бы пожелать всему миру жить в согласии, - подчеркивает участник Сталинградской битвы. - Чтобы люди уважали друг друга, чтобы всегда над их головами светило яркое солнце. Чтобы все с удовольствием трудились и с радостью отдыхали, жили друг с другом в любви.

Фото: "Российская газета"
"Российская газета" помогла ветерану войны вернуть статус

Раньше, когда Владимиру Васильевичу позволяло здоровье, 23 февраля он встречался со школьниками. Рассказывал ребятам о своем боевом пути, о старшем брате-танкисте Николае Князеве, не вернувшемся с фронта.

- Сейчас я уже не выхожу из дома, но хочу обратиться к подрастающим защитникам Отечества, - подводит итог Владимир Князев. - Ребята, я желаю вам доброго здоровья. Желаю вам хорошо учиться. И, самое главное, желаю вам никогда не видеть того, что видели мы во время войны. Надеюсь, ваше время будет мирным.

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