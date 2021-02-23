Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что столичный клуб готов его продать за 35 млн евро. Об этом он рассказал в интервью изданию Sportske Jutarnji. По словам хорвата, он знает, что ряд клубов интересовался им.

"ЦСКА четко сказал мне, что отпустит только в том случае, если кто-то заплатит 35 миллионов евро. Это сумма отступных. Если бы кто-то предложил 34 миллиона, я бы остался в Москве. 35 миллионов - это очень большие деньги для игрока из чемпионата России, особенно зимой во время пандемии. Я даже не знаю, предлагали ли за меня 25 миллионов, не говоря уже о 35", - сказал он.

Влашич отметил, что продолжает расти в ЦСКА. Ему нравятся клуб и город, а также хорват считает, что уровень чемпионата России хороший. Особенно Влашич отметил стадионы, на которых проводятся матчи РПЛ.

"Уйду, когда придет время, а до тех пор у меня впереди большие планы. Нужно выиграть чемпионат и кубок, - сказал Влашич, выступающий за армейцев с 2018 года.