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23.02.2021 20:48
Рубрика: В мире

Оставили без мяса

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
Грегори Дусе, мэр Лиона, третьего по значению города Франции, решил ввести запрет на мясные блюда в школьных столовых. Чем аргументировал? Да тем, что из-за них детишки якобы слишком много времени проводят за столом. А в условиях пандемии, мол, чем быстрее учащиеся будут расправляться с едой, тем проще "обеспечить антикоронавирусную безопасность".

Причем мясные блюда предложено заменить иными, в основном овощными, ну и отчасти рыбными. В этом собственно заключается суть "кулинарного крена". Дело в том, что Дюсе был избран городским головой от партии "Европа Экология Зеленые", и его сразу стало активно заносить по части свойственных этому движению догм.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
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Наезд на бифштексы и телячьи котлеты вызвал острую реакцию не только у многих горожан, но даже у французского правительства, где подвергли "зеленого" мэра резкой критике. В частности, глава местного МВД Жеральд Дарманен назвал его политику "морализаторской и элитарной", по сути направленной против малообеспеченных классов. Ведь во многих семьях ребятишки имеют возможность отведать мясное блюдо, что необходимо для их нормального развития, исключительно в школьных стенах. В свою очередь, министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди заявил: "Прекратите накладывать свою идеологию в тарелки наших детей!" А то, что это так, подтверждает программа "зеленых", где говорится, что климатические изменения "подталкивают Францию и Европу в целом на большее потребление растительной пищи".

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