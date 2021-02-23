ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться", - передает его слова датский телеканал DR.

При этом Ханс Клюге отметил, что вирус как таковой останется среди людей, просто отпадет нужда в ограничениях. Кроме того, он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что предсказать, как именно станет развиваться ситуация, точно не может никто.