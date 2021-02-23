Врач рассказала о простом способе измерить давление без тонометра

Терапевт Анастасия Атаман поделилась советами, которые помогут сориентировать человека по показателям артериального давления, если под рукой нет тонометра.

По мнению врача, самым простым и доступным способом является определение давления с ориентиром на пульс, с помощью приложений для смартфона или часов с секундной стрелкой. Но, отметила врач, вы получите примерные показатели, на высокую точность измерения рассчитывать не стоит.

Важно выбрать время для подобных измерений. После физических нагрузок и в стрессовой ситуации, когда учащается сердцебиение, измерять давление не рекомендуется.

Специалист также напомнила, что при низком давлении пациенты обычно жалуются на сильную слабость, утомляемость, сонливость, боль в висках, тошноту, головокружение. При высоком давлении - на болевой синдром в затылочной области, ощущение пульсации и давление на череп, возможно резкое нарушение зрения, передает агентство "Прайм".