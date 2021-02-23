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Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном

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    23.02.2021, 18:15
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован (18+) тизер-трейлер британского сериала "Нерегулярные части" (The Irregulars), спин-оффа историй про Ватсона и Холмса.

Фото: youtube.com/ HBO
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"Встречайте "Нерегулярные части" на Бейкер-стрит, 221-б. Добро пожаловать в Лондон XIX века, где компания уличных ребятишек с шутливым названием "Нерегулярные части" выполняет поручения доктора Ватсона и его неуловимого партнера Шерлока Холмса", - поясняет подпись к ролику.

Уточняется, что гендерно и расово выверенному коллективу предстоит "помогать раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы".

Сериалом занимаются люди, делавшие сериалы "Молодой Дракула", "Джекил и Хайд", "Мой безумный дневник" и "Обитатели холмов".

Холмса сыграл Генри Ллойд-Хьюз ("Гарри Поттер и Кубок огня", "Убивая Еву"), Ватсона - темнокожий актер Ройс Пирресон ("Ведьмак", "Тор 2"), он на правом нижнем кадре.

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - 26 марта.

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