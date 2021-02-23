Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован (18+) тизер-трейлер британского сериала "Нерегулярные части" (The Irregulars), спин-оффа историй про Ватсона и Холмса.

"Встречайте "Нерегулярные части" на Бейкер-стрит, 221-б. Добро пожаловать в Лондон XIX века, где компания уличных ребятишек с шутливым названием "Нерегулярные части" выполняет поручения доктора Ватсона и его неуловимого партнера Шерлока Холмса", - поясняет подпись к ролику.

Уточняется, что гендерно и расово выверенному коллективу предстоит "помогать раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы".

Сериалом занимаются люди, делавшие сериалы "Молодой Дракула", "Джекил и Хайд", "Мой безумный дневник" и "Обитатели холмов".

Холмса сыграл Генри Ллойд-Хьюз ("Гарри Поттер и Кубок огня", "Убивая Еву"), Ватсона - темнокожий актер Ройс Пирресон ("Ведьмак", "Тор 2"), он на правом нижнем кадре.

take a peek into the world of The Irregulars with these first looks pic.twitter.com/zUitlJMSMF — NX (@NXOnNetflix) February 22, 2021

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - 26 марта.