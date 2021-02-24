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Рубрика: Общество

1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"

1 марта (понедельник) в 11:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится церемония награждения победителей и призеров олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!", организованная Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В этом году участие в олимпиаде приняло более 50 тысяч человек из 85 регионов России, а также из зарубежных стран.

Олимпиада по предметам: экономика, обществознание, математика, история - вошла в Перечень олимпиад школьников на 2020/2021 учебный год министерства науки и высшего образования. Это означает, что победителям и призерам олимпиады по данным предметам при поступлении в институты и университеты могут быть предоставлены льготы.

Например, если после прохождения ЕГЭ по соответствующему предмету ребята наберут не менее 75 баллов, то они будут зачислены в выбранные вузы вне конкурса.

Победители олимпиады по направлению, которое не входит в Перечень олимпиад школьников, а это - информатика, получат право бесплатного обучения в Финансовом университете, а призеры получат 50-процентную скидку на обучение.

Победители и призеры имеют право на получение гранта президента Российской Федерации в размере 20 000 руб. ежемесячно на весь период обучения в бакалавриате!

Кроме того, победители и призеры олимпиады, поступившие в Финуниверситет, в будущем имеют возможность принять участие в стажировках и получить практический опыт работы в банке ПАО "ВТБ".

Всероссийская олимпиада "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист" с успехом проходит уже четырнадцатый год. Цель олимпиады - поиск и выявление талантливых учащихся, развитие творческих способностей у молодого поколения, повышение экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей.

Генеральный партнер олимпиады - ПАО "ВТБ".

Онлайн трансляция церемонии награждения будет доступна на сайте mc.rg.ru 01 марта 2021 г. с 11.00.

Аккредитация СМИ для участия в мероприятии по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +79031718199 до 01 марта 09.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников, ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую)информацию не допускается.

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