Весной 1921 года термин "Герой Труда" появился в грамотах, которые вручали рабочим-передовикам Москвы и Петрограда. Удостоили званием 250 лучших рабочих: кандидатов выдвигали трудовые коллективы, а утверждали в Советах профсоюзов.

Золотых звезд те первые герои на груди не носили. Звезд тогда просто не было. Их отчеканят позже, на наградах будут слова: Герой Труда. Затем добавят слово "Социалистического". А восемь лет назад все вернулось к истокам - к изначальному названию.

Сегодня золотая звезда за эффективный труд актуальна не менее, чем во времена советских эпохальных строек и инфраструктурных проектов масштаба БАМа. Дело не в размахе строек, важнее мотивация. 100 лет назад никого не надо было убеждать в том, что лишь трудом ты можешь самореализоваться, стать узнаваемым и уважаемым человеком. Это было аксиомой. А вот сейчас все больше молодых людей уверены, что всего перечисленного можно достичь, даже не вспотев. Пусть роботы или искусственный интеллект за нас пашут. Лучшее доказательство - популярность криптовалют. Их необязательно зарабатывать в поте лица, просто выпрашиваешь у родителей деньги на компьютерные комплектующие, а дальше... Не тобой придуманная технология майнинга работает в интересах твоего личного материального благосостояния. Главное - чтобы родители счета за электроэнергию вовремя оплачивали.

Нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать посредством компьютера. Но все-таки золотые звезды Героев Труда на грудь вешают не за майнинг. К счастью.

Каменотесу и пчеле

У Героев Труда есть свой штаб, и даже не один. Самый главный, естественно, расположен в Москве, еще один - на побережье Черного моря, под Новороссийском. Замечу, что для людей, считающих неправильным положение, при котором "все лучшее в Москве", здесь просто праздник души.

В центре Москвы перед штабом "Трудовой доблести России" - площадка с гранитным монументом "Человек доблестного труда". Каменотес за работой. Такой же, но больших размеров установлен в городе Медынь. "Причем сначала установили в Медыни, а затем уже в столице, - уточняет председатель организации Алексей Левин. - Третий по счету такой памятник открыли прошлой осенью в Новороссийске. А скульптурные композиции в честь трудовых подвигов устанавливаем по всей стране. Открываем Аллеи Героев. Отделения организации существуют в 85 регионах, у нас свои знаки отличия (Галерея наград "Трудовая доблесть России", которые вы сейчас видите, - это как раз они. - Прим. ред.). А при московском штабе "Трудовой доблести России" будет создан музей, экспонатами которого станут документы, награды и прочие свидетельства труда".

Алексей Гаврилович говорит о музее в перспективе, но фактически он уже существует. Экскурсия по штабу - как поход на выставку. Особо потрясает фотогалерея: Михаил Калашников, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Валентина Толкунова, Жорес Алферов, Герберт Ефремов. Много снимков Путина: он среди героев-тружеников. А еще - министры, эпохальные конструкторы, космонавты, академики.

И несколько необычных экспонатов: пчелы. Из металла, из камня.

"При чем тут пчелы? - интересуюсь у Алексея Гавриловича. - Да и лицо вашего символа-каменотеса мне уж больно кого-то напоминает. Кого вот только..."

"Пчелы - они великие труженицы", - смеется Герой Социалистического Труда Левин. - А лицо каменотеса в граните всем кого-то напоминает. Мне об этом часто говорят: кто-то в нем узнает нынешнего президента, кто-то уверяет, что похож на меня. Другие видят своих знакомых. Это монумент работы скульптора Геннадия Правоторова. Собирательный образ, думаю, все люди-труженики в чем-то схожи, труд объединяет, делает людей нравственнее, честнее и достойнее".

Левин был одним из инициаторов возрождения в России звания "Герой Труда".

При должном исполнении упомянутый музей может стать очень посещаемым местом (поскольку уникален). И не только как туристическая достопримечательность или кладезь исторических экспонатов и документов. Есть более важная миссия: в современном обществе размыт культ и самого труда, и его героев.

Скептик спросит: полагаешь, нам нужны какие-то культы? Без них - нельзя?

Отвечу без лозунгов. Только факты: люди старшего поколения росли, жили и работали в обществе, где такой культ был. Вы можете как угодно относиться к советской идеологии, но реальность надо признавать. Были, конечно, не только подвиги, но и (в поздний советский период) профанация трудовых рекордов, обман, приписки. Но все-таки большая часть социально-экономических прорывов - материальна. Прекрасные истребители и самые эффективные в мире зенитные ракеты, вспаханная целина, ядерные реакторы, ледоколы, зерновые терминалы, метро, разведанные месторождения газа и нефти, трубопроводы - все это создавали наши отцы и деды. В СССР больше 20 тысяч человек заслужили звезды Героев Социалистического Труда. Алексей Левин - один из последних Героев, а в строительной отрасли - последний, звания удостоен в октябре 1990 года. Трудовой стаж 70 лет: окончив семилетку, начал работать учеником мраморщика. Сейчас ему 84 года, бодр, в отличной физической форме, невероятно мобилен. В пандемию - не на даче, а на боевом посту. Великолепная память и потрясающая эрудиция, знает и интересно рассказывает об эпохальных личностях, с которыми его свела судьба. Искренне изумляется, если его собеседник не может вспомнить какого-то министра (которых были тысячи). Он-то сам помнит их по имени-отчеству. Годится в качестве живого ОТК для проверки не только "Википедии", но и более серьезных энциклопедий. Справочники ведь ошибаются, Левин - нет.

Но даже он не может сказать точно, сколько сегодня среди нас Героев Соцтруда. Говорит, что еще несколько лет назад таких в Московском регионе проживало около 300. Сейчас хорошо, если 80 из них в живых.

Что поделаешь, уходит эпоха.

А современных Героев Труда пока очень мало, ведь звезды стали вручать с 2013 года. Обычно в год присуждают по 5-7 званий, лишь прошлый год, в силу медицинской экстремальности, увеличил число награждений почти втрое: 18 Героев. Скоро эта когорта опять пополнится: традиционно накануне 1 Мая выходят указы о присуждении званий. Но все-таки пока их мало, менее семидесяти. А героев советского времени с каждым годом все меньше. Но если не будет "мостика памяти" между героями двух эпох - придется писать историю едва ли не с чистого листа. А не хотелось бы.

А между прочим, так уже было.

Кто поднимал Америку

Я написал, что первые Герои Труда у нас появились 100 лет назад. Формально - так. Но можно копнуть и глубже.

В царствование Екатерины II, представьте себе, тоже было принято чествовать передовиков по обустройству Отечества. Правда, тогда его география была иной. Императрица награждала подданных за трудовые подвиги по освоению... Америки. Не шутка. Было это в 1780-х, Америка была темной, дремучей и диковатой. Наши несли им культуру, обучали грамоте. Русские купцы Григорий Шелехов и Иван Голиков обустроили на острове Кадьяк город-крепость с пристанью, магазинами, больницей и школой. В планах было обустройство земли вплоть до самой Калифорнии...

На медалях, которыми поощряли первопроходцев, были слова: за усердие в открытии неизвестных земель и народов. А еще при Екатерине была медаль "За наставничество", ее актуальность сегодня не утрачена. Скорее, наоборот. Герой Соцтруда Левин говорит, что наставничество - важнейший для экономики ресурс. Героями не рождаются, их кто-то долго готовит...

Впрочем, вернемся в царизм. Павел I награждал медалью "За разведение тутовых деревьев", учредил медали "За особливое усердие" и "За отличие в виноградоводстве".

При Николае I были медали "Честному труженику", "За успехи в земледелии", "За полезное" и "За прекращение чумы в Одессе".

В годы царствования Александра I: "За успехи в шелководстве", "За усердие и пользу", "За усердие и труды", просто "За труды". А еще: "За безкорыстие и усердие на пользу казенную". Сейчас бы написали: "за бескорыстие", но у каждой эпохи своя орфография.

Царствование Александра II пополнило награды империи медалью "За труды по освобождению крестьян". Крестьянская реформа вообще породила звездопад: появились награды "За труды по устройству крестьян в Царстве Польском", "За труды по устройству военно-заводского населения", "За труды по устройству удельных крестьян".

В общем, труд ценили. Проблема в том, что большая часть наград империи предназначалась высшим слоям. Могли наградить и крестьянина, например, за находку черепа и костей диковинного зверя. Но, как правило, подлым и нижним сословиям доставалось неоправданно мало наград. Вот пример: захват вражеских крепостей тоже рассматривался в том числе и как труд. На "Кресте за Прейсиш-Эйлау" (там наши намяли бока Наполеону) выбито: "за труды и храбрость". Несправедливость в том, что Александр I пожаловал крест лишь офицерам. Солдатских медалей за это блестящее сражение учредить не удосужились.

Не считайте меня коммунистом, но в этом аспекте я - за советскую власть. Именно она начала награждения не с важных персон, а с тех, кто своим потом, смекалкой, трудовым азартом и мозолями поднимал экономику. Разве неправильно?

Так победим

Первым советским Героям Труда кроме почетных грамот вручали ботинки, нательное белье. Сегодня это вызывает улыбку. Но в начале 1920-х в этом не было ничего смешного: герои были бедны, ботинкам были рады. В более позднее время награждали сапогами, отрезами сукна, шубами - вообще праздник!

Постепенно льгот становилось все больше. Герою Соцтруда был положен бесплатный проезд, были льготы по коммуналке, медицине и другие.

Нынешним героям положен хороший соцпакет. Ежемесячная выплата - 48 384,7 руб. Имеют право на бесплатные зубные протезы, внеочередную установку квартирного телефона, ежемесячную денежную компенсацию 100 литров высокооктанового бензина. Положена допплощадь до 15 кв. метров, им вне очереди должны выделять стройматериалы...

Конечно, заслужили. Но так ли актуален сегодня проводной телефон? Или приоритет в получении стройматериалов? А почему бы не установить приоритет, скажем, в присвоении новым улицам их имен? Чем не идея? Лично я много лет живу в новом районе среди улиц, носящих гордое название "Проектируемый проезд номер...". Тоскливая картина.

И дело не только в награде - большинство из нас не знает новых героев. А так - узнаем.

И необязательно это делать через 10 лет после смерти героя, как это принято. Разве лишь спустя годы подвиг, скажем, героя-врача станет более значим?

Прошу считать инициативой с мест.

Кстати

Звание "Герой Труда" учреждено 27 июля 1927 года. Звание "Герой Социалистического Труда" - 27 декабря 1938 года. Звание "Герой Труда Российской Федерации" - 29 марта 2013 года.