40 тысяч компьютеров Apple заразил таинственный вирус

Почти 40 тысяч компьютеров Apple оказались заражены таинственным вредоносным ПО. Об этом со ссылкой на компанию Red Canary, специалисты которой занимаются кибербезопасностью, сообщили ABC News.

Новый вирус назвали Silver Sparrow ("серебряный воробей"). Он сбил с толку экспертов.

Как уточнил один из аналитиков Red Canary, большинство вредоносных программ имеют какую-то конечную цель - украсть конфиденциальную информацию, повредить устройство или серверы, блокировать доступ к данным и так далее. Но в случае с "серебряным воробьем" данных, на что именно нацелен вирус, пока так и нет. Кроме того, ему не хватает окончательной полезной нагрузки, чтобы запустить какие-то вредоносные действия.

Пока "воробей" лишь устанавливается на устройствах жертвы и сохраняется при перезагрузке.

Вирус включает в себя код, который работает на новом чипе Apple M1. Silver Sparrow обнаружили в итоге подозрительного поведения с одного из устройств Apple.

Специалисты говорят о почти 40 тысячах зараженных устройств MacOS. Однако признаются, что, скорее всего, реальные цифры намного больше.