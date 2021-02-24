"Аякс" объявил о договоренности со "Спартаком" по переходу Промеса

Уже сегодня Промес прилетит в Москву. Если хавбек сборной Нидерландов успешно пройдет медосмотр, то вечером он подпишет контракт с "красно-белыми". Соглашение будет рассчитано на 3,5 года, а сумма трансфера составит восемь миллионов евро. С учетом бонусов эта цифра может вырасти до 11 миллионов.

В "Аякс" Квинси перешел летом 2019 года из "Севильи". Вместе с амстердамцами он завоевал Суперкубок Нидерландов, но закрепиться в стартовом составе ему так и не удалось.

За "Спартак" Промес выступал на протяжении четырех лет - с 2014 по 2018 год. Он стал лидером команды, выиграл с ней чемпионат и Суперкубок России. Первый матч после возвращения в стан спартаковцев Квинси может провести уже в воскресенье, когда москвичи примут казанский "Рубин" в поединке 20-го тура Премьер-лиги.