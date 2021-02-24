Академик Петр Витязь - о новой премии Союзного государства

Сотрудничество Беларуси и России в области науки и техники уже стало настоящей визитной карточкой Союзного государства. Благодаря ему сделаны серьезные научные открытия, получены солидные практические результаты. Между тем имена тех, благодаря таланту и труду которых и сделаны совместные научно-технические прорывы, до недавнего времени зачастую оставались в тени.

Петр Витязь: Всего отобрано 18 работ, на экспертизу направлено 14. Фото: Александр Кушнер

Информационным прорывом на этом фронте должно стать присуждение премии Союзного государства в области науки и техники. О том, как родилась идея этой награды, как идет процесс ее присуждения, корреспондент "СОЮЗа" беседует с руководителем аппарата Национальной академии наук Беларуси академиком Петром Витязем.

Петр Александрович, вы были в числе инициаторов учреждения премии Союзного государства в области науки и техники. Как идея воплощалась на практике?

Петр Витязь: Действительно, премия учреждена в том числе по предложению НАН Беларуси. В Союзном государстве пользуется большим авторитетом премия в области литературы и искусства. Ею вполне заслуженно отмечены талантливые поэты, композиторы, киноактеры, создавшие выдающиеся произведения в своих сферах деятельности. На этом фоне достижения белорусских и российских ученых, исследователей, считаю, оказались в тени. А сделано немало. За два десятка лет существования Союзного государства реализовано более 50 белорусско-российских научно-технических программ, в том числе по 17 из них заказчиком была НАН Беларуси. Получены значительные практические результаты в области суперкомпьютерных и космических технологий, биологии, машиностроения, новых материалов... Их авторы также нуждаются в моральном поощрении. Да и материальный стимул не следует сбрасывать со счетов: союзная премия в этом смысле одна из самых весомых. Так принято во всем мире, достаточно назвать всем известную Нобелевскую премию. Потребовалось несколько лет, чтобы обосновать наши аргументы, рассмотреть их и принять решение об учреждении союзной научно-технической премии на самом высоком уровне, начать отбор потенциальных кандидатов. Награда будет присуждаться раз в два года трем научным коллективам, совместно ведущим исследования.

По каким критериям организован отбор номинантов?

Петр Витязь: Претендовать на премию Союзного государства могут авторы совместных белорусско-российских работ, которые привели к выдающимся теоретическим и прикладным результатам в области науки и техники. Они могут быть получены как при выполнении союзных научно-технических программ, так и мероприятий, других совместных проектов, например, в области фундаментальных научных исследований. Такие работы выполняются на протяжении ряда лет, иногда десятилетий. Поэтому за точку отсчета для присуждения премий взяли дату образования Союзного государства. Порядок выдвижения на премию таков.

Свои предложения готовят ведомства и организации, обладающие правом на выдвижение, в том числе и заказчики - исполнители союзных программ. Необходимые материалы направляются до 2 апреля года, предшествующего году присуждения, в Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь или в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Все материалы регистрируются в специальном журнале и направляются в Постоянный Комитет Союзного государства для регистрации и рассмотрения на экспертном совете с процедурой тайного голосования. Затем решение экспертного совета через Постоянный Комитет направляется в Совет Министров Союзного государства. Его утверждает Высший Госсовет Союзного государства, куда, как известно, входят президенты Беларуси и России.

Сколько работ выдвигает белорусская сторона на первую союзную премию в области науки и техники?

Претендовать на премию могут авторы совместных работ, которые привели к выдающимся результатам в области науки и техники

Петр Витязь: Всего было подготовлено 18 работ, на экспертизу направлено 14, так что конкуренция высокая. Какие это работы? Например, совместные исследования в сфере освоения космоса, по которым выполнено семь союзных программ и создана совместная орбитальная группировка аппаратов дистанционного зондирования Земли. Получаемая информация по космическим технологиям в Беларуси используется в 11 министерствах и ведомствах. Не хотелось бы говорить о номинантах более подробно, это еще преждевременно. Экспертный совет принял рекомендательное решение, сейчас должно последовать представление Совета Министров Беларуси и Кабинета Министров России Совету Министров Союзного государства.

И когда можно ждать окончательного решения?

Петр Витязь: Итоги конкурса на присуждение премии Союзного государства подводятся до 2 апреля, когда отмечается День единения народов Беларуси и России, тогда же проводится ее вручение. Надеюсь, и в этот раз отступления от традиции не будет.