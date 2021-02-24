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Актер Милош Бикович получил российское гражданство

Новости
    24.02.2021, 16:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

33-летний сербский актер Милош Бикович, который давно уже воспринимается нами как родной, официально стал россиянином, получив гражданство РФ.

Фото: kinopoisk.ru
Мила Кунис сыграет в триллере от создателя "Рассказа служанки"

Это следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Милош родился 13 января 1988 в Белграде. В Сербии получил первую известность, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале (в смысле существует расширенная версия для ТВ) "Монтевидео: Божественное видение". Имеет национальные кинонаграды.

В России карьера Биковича началась со съемок в картине Никиты Михалкова "Солнечный удар". На дальнейшем счету - "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Духless 2", "Лёд", "Балканский рубеж", мегахит "Холоп", титульная роль в байопике "Магомаев"".

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