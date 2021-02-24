Актер Милош Бикович получил российское гражданство

33-летний сербский актер Милош Бикович, который давно уже воспринимается нами как родной, официально стал россиянином, получив гражданство РФ.

Это следует из указа президента Российской Федерации Владимира Путина, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Милош родился 13 января 1988 в Белграде. В Сербии получил первую известность, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале (в смысле существует расширенная версия для ТВ) "Монтевидео: Божественное видение". Имеет национальные кинонаграды.

В России карьера Биковича началась со съемок в картине Никиты Михалкова "Солнечный удар". На дальнейшем счету - "Отель Элеон", "Гранд", "Крылья Империи", "Духless 2", "Лёд", "Балканский рубеж", мегахит "Холоп", титульная роль в байопике "Магомаев"".