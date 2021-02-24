Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина

Скорое завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" американское издание The National Interest назвало "очередной победой Путина". Это позволит Москве увеличить свою долю на европейском газовом рынке, напоминает издание.

Россия уже контролирует около сорока процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться", - говорится в статье The National Interest.

Впрочем, как и полагается западным СМИ, в окончании строительства "Северного потока - 2" усматривается "угроза энергобезопасности" Европы.

"Трубопровод "Северный поток - 2" - это непреодолимая преграда для энергетического многообразия и энергетической безопасности Евросоюза", - напоминают авторы статьи, традиционно умалчивая при этом о собственных экономических интересах США, предлагающих Европе свой газ.