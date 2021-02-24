Овен

Большая часть недели будет чрезвычайно насыщена делами. Но вы справитесь с ними, и еще удовольствие получите.

Телец

Будет правильнее не начинать в это время новых дел, а использовать благоприятный момент, чтобы завершить старые.

Близнецы

Вы сможете улучшить свое финансовое положение. Но вложения не должны быть рисковыми.

Рак

Уикенд - подходящий период для веселого времяпрепровождения. Так вы надолго можете получить заряд бодрости.

Лев

У вас может появиться желание бросить все на половине дороги и посвятить время самоанализу и поиску смысла жизни.

Дева

Попытки преуспеть могут закончиться неудачей из-за неумения правильно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка.

Весы

Ваш оптимизм в первой половине недели может показаться несколько преувеличенным. Но позитивный настрой поможет вам.

Скорпион

Воздержитесь от экспериментов на неделе. Верность традициям приведет к серьезным успехам.

Стрелец

Конец недели покажется вам напряженным периодом. Не ослабляйте самоконтроля.

Козерог

Вы поломаете голову над решением сложных задач. Будет общение с высокими инстанциями.

Водолей

Сдерживайте эмоции. Темперамент и жажда независимости могут подтолкнуть вас к серьезным конфликтам.

Рыбы

Дела на этой неделе не будут занимать вас. Все мысли и время посвятите личной жизни.