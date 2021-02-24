Овен
Большая часть недели будет чрезвычайно насыщена делами. Но вы справитесь с ними, и еще удовольствие получите.
Телец
Будет правильнее не начинать в это время новых дел, а использовать благоприятный момент, чтобы завершить старые.
Близнецы
Вы сможете улучшить свое финансовое положение. Но вложения не должны быть рисковыми.
Рак
Уикенд - подходящий период для веселого времяпрепровождения. Так вы надолго можете получить заряд бодрости.
Лев
У вас может появиться желание бросить все на половине дороги и посвятить время самоанализу и поиску смысла жизни.
Дева
Попытки преуспеть могут закончиться неудачей из-за неумения правильно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка.
Весы
Ваш оптимизм в первой половине недели может показаться несколько преувеличенным. Но позитивный настрой поможет вам.
Скорпион
Воздержитесь от экспериментов на неделе. Верность традициям приведет к серьезным успехам.
Стрелец
Конец недели покажется вам напряженным периодом. Не ослабляйте самоконтроля.
Козерог
Вы поломаете голову над решением сложных задач. Будет общение с высокими инстанциями.
Водолей
Сдерживайте эмоции. Темперамент и жажда независимости могут подтолкнуть вас к серьезным конфликтам.
Рыбы
Дела на этой неделе не будут занимать вас. Все мысли и время посвятите личной жизни.