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Рубрика: Экономика

Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками

Текст: Игорь Зубков

Банк России не исключает введение комиссий за переводы между цифровыми кошельками, но они должны быть минимальными и едиными, вне зависимости от того, в каких банках открыты кошельки получателя и отправителя, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в эфире в Clubhouse. Открытие цифрового кошелька будет точно бесплатным.

Фото: iStock
Цифровой рубль впишут в закон

До 1 апреля Банк России подготовит концепцию введения цифрового рубля, но тарифы за операции в цифровых рублях еще будут обсуждаться с рынком, сказала Скоробогатова. Возможно, комиссий вообще не будет при таких переводах, сказала она.

Цифровой рубль - третья форма денег, которая будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. В отличие от безналичных, проценты на цифровой рубль не будут начисляться, а цифровой рубль будет обязательством не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.

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