Баскетболисты Самары взяли "бронзу" Кубка страны

Мужская команда "Самара" из первого дивизиона Суперлиги взяла "бронзу" розыгрыша Кубка страны, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ).

В ответном матче за третье место волжане победили другого неудачника полуфинальной стадии ижевский клуб "Купол-Родники" - 93:83. Первая игра в столице Удмуртии также завершилась успехом подопечных главного тренера Игоря Грачева - 97:91.

Самыми результативными у бронзовых призеров стали Александр Винник (19 очков) и Владимир Пичкуров (14). Прием лучший бомбардир "Самары" Винник сделал "дабл-дабл", добавив в свою статистику еще и дюжину подборов. В рядах ижевцев отличился Евгений Фидий, на счету которого 27 очков.

На 13 марта назначен повторный матч финального противостояния. Команда "Темп-СУМЗ-УГМК" у себя в Ревде Свердловской области, уже имея добытый в гостях перевес 82:74, попытается дожать "Восток-65" (Южно-Сахалинск).