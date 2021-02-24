Бастрыкин поставил на контроль два резонансных преступления

Председатель Следственного комитета поручил руководству Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доложить о расследовании уголовных дел, возбужденных против двух местных жителей в связи с дебошем на борту самолета, который выполнял рейс "Новосибирск-Москва". Дело возбудили по статьям - 319 и 318 Уголовного кодекса РФ -"публичное оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции".

Утром 23 февраля двое нетрезвых мужчин на борту воздушного судна, которое находилось на стоянке аэропорта Толмачево, "грубо нарушили общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения". Члены экипажа пытались успокоить дебоширов и вывести их из салона. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть полиции они оказали сопротивление и "применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции, публично оскорбив одного из них". В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

Бастрыкин также дал указание доложить о следственных действиях и обо всех обстоятельствах ДТП в Республике Бурятия. Там 23 февраля водитель автомобиля Lexus RX 350 на пешеходном переходе насмерть сбил двух подростков.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело. Водитель машины задержан. По предварительным данным, незадолго до ДТП он угнал автомобиль у своего родственника. Следствием установлено, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 105 и 166 УК РФ.