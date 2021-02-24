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24.02.2021 01:06

"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
"Бавария" стартовала с крупной победы в плей-офф турнира. В первой встрече 1/8 финала мюнхенцы разгромили на выезде "Лацио" - 4:1.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Перед выездом в Рим команда Ханса-Дитер Флика провела два крайне неудачных матча в Бундеслиге. Сначала Роберт Левандовски и компания умудрились потерять очки дома против одного из аутсайдеров первенства "Арминии" (3:3), а затем уступили в гостях "Айнтрахту" (1:2). В результате "Бавария" позволила приблизиться к себе "Лейпцигу", который сократил отставание от лидера до двух очков.

Фото: EPA
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В то же время "Лацио" набрал отличный ход в "серии А": в последних восьми поединках римляне одержали семь побед и вплотную подошли к зоне Лиги чемпионов. С учетом проблем мюнхенского клуба и хорошей формы команды Симоне Индзаги, многие эксперты полагали, что в этой паре все далеко не так однозначно, как могло показаться. Однако на деле итальянцы фактически лишились шансов на выход в четвертьфинал уже во вторник вечером.

До перерыва "Бавария" забила три мяча: отличились Левандовски, Джамал Мусиала и Лерой Зане. К слову, для Левандовского этот гол стал 72-м в Лиге чемпионов за всю карьеру. В списке лучших бомбардиров турнира поляк опередил бывшего форварда "Реала" Рауля и вышел на третье место. Впереди только Лионель Месси (119 голов) и Криштиану Роналду (134).

В самом начале второй половины матча "Бавария" повела 4:0: в свои ворота мяч отправил центральный защитник римлян Франческо Ачерби. Хозяева ответили на это точным ударом Хоакина Корреа. Как итог - 4:1.

В параллельной игре "Атлетико" встречался с "Челси". Из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, этот матч был перенесен из Мадрида в Бухарест. Победу в нем одержали номинальные гости: единственный мяч забил форвард лондонцев Оливье Жиру на 68-й минуте - 1:0. Ответный поединок этих команд, как и "Баварии" с "Лацио", пройдет 17 марта.

Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария" Лига чемпионов 2020/2021

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