Беларусь стала основным поставщиком цветов в Россию

За неделю - с 15 по 20 февраля 2021 года - объем импорта цветов вырос в 2,5 раза и превысил уровень прошлого года. В преддверии 8 марта продавцы запасаются сырьем для праздничных букетов. Для оперативного оформления таких товаров ФТС России пришлось даже выделить дополнительных инспекторов таможни.

Примечательно, что основным импортером цветов в Россию становится Беларусь. При общем снижении цветочного импорта, объем которого упал с 368 млн долларов в 2018 году до 271,2 млн долларов в 2020 году, Беларусь поставки цветов в нашу страну только наращивает. За два года импорт оттуда вырос почти в два раза - с 67,4 (2018 год) до 124 млн долларов (2020 год), по данным торгового портала International Trade Centre (ITC).

Россия - основной покупатель белорусских цветов. Кроме нас, их закупают только Литва и Казахстан, и то небольшими объемами - в 2019 году 103 и 79 тыс. долларов соответственно (за 2020 год данных нет). В основном из Беларуси к нам импортируют розы - в 2020 году их поставки составили 62,6 млн долларов (47% среди всех импортируемых роз). Также в 2020 году мы ввезли из Беларуси хризантем на 21,9 млн долларов (47% от импортируемых хризантем) и гвоздик на 7,6 млн долларов (51% импортируемых гвоздик).

Объем импорта к 8 марта обычно возрастает в 10 и более раз, и удовлетворить спрос могут только импортные поставки, рассказали в Ассоциации "Теплицы России", подчеркнув, что по качеству российские розы и тюльпаны (фавориты праздничных продаж)не уступают импортным, а при этом дешевле на 6-15%.

Помимо Беларуси, цветы в Россию поставляют Нидерланды (48 млн долларов в 2020 году), Эквадор (47), Кения (14,2). Однако везде в последние годы наблюдалось падение поставок.