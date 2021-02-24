Белорусское предприятие в Карелии получит льготный заем на развитие производства

Белорусский завод "Амкодор-Онего" получит льготный кредит на сумму 500 миллионов российских рублей. Решение принято на заседании экспертного совета Фонда развития промышленности Российской Федерации. Заявку поддержал председатель правительства России Михаил Мишустин, побывавший недавно в Карелии.

Во время посещения Соломенского лесозавода премьер-министру показали белорусскую технику, которую производят в Петрозаводске. Генеральный директор предприятия Александр Шакутин отметил, что за прошедшие два года создали чуть более 50 рабочих мест, провели строительно-монтажные операции, закупили и ввели в эксплуатацию современное технологическое оборудование, которое позволило производить технику для лесного комплекса. Уже выпустили 67 лесозаготовительных машин. Инвестиции - более 150 миллионов рублей.

Это первый в России проект импортозамещающего производства лесозаготовительной техники. Его реализуют в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного 6 июня 2019 года с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Карелии. Стоимость проекта - более 18 миллиардов рублей. В этом году предполагается собрать около 100 тракторов, и на них уже есть покупатели. Преимущество в том, что себестоимость лесозаготовки на машинах "Амкодор-Онего" меньше на треть. А причины - в существующих мерах поддержки, которые обеспечивают более низкую стоимость самой машины, запчастей и сервиса. Кроме того, есть лизинговые программы при поддержке Минпромторга России, которые дают субсидии до 15 процентов цены. Все это и позволяет окупать машины в течение трех лет. Для сравнения: зарубежные аналоги окупаются за 20 лет.

- Это один из хороших примеров сотрудничества с Беларусью. В январе нынешнего года мы встречались с председателем правительства Беларуси и обсуждали, как расширить число наших совместных проектов, какие могут быть соответствующие льготы, чтобы активизировать этот процесс, - прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин. - Мы будем поддерживать крупные кооперативные проекты в целом ряде отраслей, в том числе и в производстве лесозаготовительной техники. Это важный фактор для дальнейших интеграционных процессов в рамках нашего Союзного государства. Проект "Амкодор-Онего" замечательный, техника новая, современная. Это и вклад в импортозамещение.

Как отметил гендиректор Александр Шакутин, до 2028 года планируют выйти на показатели производства в 400 машин в год. И уже начали подготовку инструкторов и технологов. Сегодня харвестеры и форвардеры собирают из комплектующих, которые выпускают на других предприятиях холдинга "Амкодор". Власти Карелии рассчитывают, что компания перейдет от крупноузловой сборки к полноценному производству из собственных комплектующих уже в нынешнем году.

Новый же льготный кредит в 500 миллионов рублей поможет предприятию нарастить объемы производства, а значит, создать и дополнительные рабочие места. На заводе создано конструкторско-технологическое бюро, проходят последние этапы испытаний машины нового поколения, которые будут конкурентоспособны не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

В Петрозаводске производят уникальную белорусскую технику для лесного комплекса

И это, возможно, не последний льготный заем. Как сказал в Петрозаводске министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в декабре прошлого года "Амкодор-Онего" подал заявку на участие в конкурсном отборе предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Заявка на 6 миллиардов рублей находится на рассмотрении в ведомстве.

Досье "СОЮЗа"

"Амкодор-Онего" входит в белорусский холдинг "Амкодор", объединяющий более 30 предприятий по производству строительно-дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники. Проект предусматривает строительство завода лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса, создание производственного комплекса по изготовлению агрегатов для собственных нужд, а также поставки российским и зарубежным производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. За 2019-2020 годы предприятие провело изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы, закупило и ввело в эксплуатацию технологическое оборудование, освоило производство харвестеров "АМКОДОР 2561", "АМКОДОР 2561-01" и форвардеров "АМКОДОР 2662-01", "АМКОДОР 2682-01".