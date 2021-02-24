Белорусские абитуриенты уже в этом году смогут поступать в российские вузы, не сдавая ЕГЭ

Минувшая неделя принесла настоящую сенсацию: заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова, выступая в Минске на международной специализированной выставке "Образование и карьера", сообщила, что уже этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам ЦТ. Соответствующее распоряжение уже направлено в российские вузы.

Новые правила будут действовать в отношении бакалавриата, специалитета и магистратуры. При поступлении белорусским абитуриентам достаточно будет лишь предъявить сертификат с успешными результатами ЦТ. Однако за учебными заведениями России остается право на проведение внутренних вступительных экзаменов и собеседований для белорусских абитуриентов.

Масштабы такого решения трудно переоценить. Строить общее образовательное пространство Россия и Беларусь начали в 1996 году: тогда правительства двух стран подписали Соглашение "О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях". Но говорить о едином образовательном пространстве было явно преждевременно.

Белорусу, чтобы поступить в российский вуз на бюджет, нужно было проходить настоящий квест.

Судите сами. Белорусу, желающему обучаться в российском вузе на бюджете, приходилось участвовать в настоящем вступительном "квесте": требовалось успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и профильным предметам (их число в разных вузах варьируется от трех до пяти). Параллельно практически в те же сроки проходят школьные выпускные экзамены в Беларуси и сдача ЦТ. И надо было изловчиться успешно сдать экзамены и в Беларуси, и в России - зачастую по разным программам и в разных форматах.

Дело это было и материально затратное. Чтобы сдать ЕГЭ, надо было приезжать в Россию минимум два раза - сначала вместе с родителями для регистрации на экзамены (в этом году из-за пандемии сделать это можно было онлайн, а в предыдущие годы - только лично) и во второй раз уже на сами экзамены. А это дорога, питание, проживание... В такие же условия поставлены и российские абитуриенты, желающие обучаться в вузах Беларуси.

О том, что вопрос требует кардинального решения, не раз заявляли союзные депутаты и эксперты. К примеру, жаркая дискуссия по этой проблеме разгорелась в рамках недавнего Форума регионов Беларуси и России на специальной сессии, посвященной созданию единого образовательного пространства Союзного государства. Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. Громыко Вячеслав Сутырин озвучил тогда тревожную статистику: с 2013 года число белорусских студентов, приезжающих на обучение в Россию, сократилось вдвое. Сейчас это всего 10 700 человек, больше половины из которых - заочники. А вот число белорусских студентов, обучающихся, например, в Польше, выросло в два с половиной раза и составляет около семи тысяч человек. Вердикт участников дискуссии был однозначный: надо срочно в корне менять систему. По всей видимости, процесс пошел.

Мы поинтересовались в российских вузах, готовы ли они принимать белорусских абитуриентов по новым правилам.

"Мы рады, что барьеров при поступлении в российские вузы у белорусских абитуриентов станет меньше, - заявили в Московском физико-техническом институте. - У белорусских школьников высокий уровень подготовки. Отучившись у нас, они вернутся к себе на родину и смогут использовать полученные знания на благо Союзного государства. Но у нас очень высокий проходной балл по ЕГЭ, и планку снижать мы не собираемся".

В Финансовом университете при правительстве РФ также подтвердили, что технических сложностей с приемом белорусских абитуриентов по результатам ЦТ быть не должно.

"Наш университет готов принимать белорусских ребят по новым правилам. Мы уже получили соответствующее письмо из Минобрнауки России, - рассказала проректор вуза по маркетингу и работе с абитуриентами Светлана Брюховецкая. - Сейчас у нас учится около 60 белорусов, планируем в этом году увеличить количество белорусских абитуриентов как раз благодаря возможности учитывать при поступлении результаты ЦТ. К слову, никаких сложностей при переводе баллов не будет: и ЕГЭ, и ЦТ оцениваются по стобалльной шкале. Соответственно, будет единый конкурс для всех".

Заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Кира Артамонова сделала важное дополнение: белорусские ребята в этом году могут поступить к ним не только по результатам ЦТ, но и по квоте университета, а также квоте Россотрудничества. Кстати, Россотрудничество в Беларуси продлило срок подачи документов для желающих обучаться в России до 15 марта. В этом году квота для белорусских абитуриентов составит 700 человек.

И все же возникает закономерный вопрос, а как же россияне? Смогут ли они поступать в белорусские вузы по результатам ЕГЭ? Логичен "зеркальный" ответ со стороны Минска, ведь интеграция - это встречные процессы. Пока же Министерство образования Беларуси свою позицию не обозначило. Известно лишь, что ведутся переговоры о том, чтобы открыть пункты сдачи ЕГЭ в Минске и ЦТ в Москве. Такое предложение в январе внес Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета, Могилев:

- Новация дает абитуриентам дополнительный выбор, это хорошо. В то же время предложение поступать в российские вузы по ЦТ может привести к оттоку молодых людей из Беларуси. Но у нас ведь Союзное государство, и неплохо, когда у молодежи есть возможность поступать в любые вузы. Я думаю, в эту приемную кампанию какой-то процент белорусских абитуриентов уедет в Россию. Хотя цифры не будут очень сильно отличаться: того, кто нацелен был поступать в вузы за пределами страны в прошлые годы, никогда не останавливала сдача ЕГЭ. Надо ли подобное предложение разработать и Беларуси? Возможно. Но вопрос непростой, нужно подходить взвешенно. На данный момент ЦТ и ЕГЭ разнятся, стоит подождать дополнительных разъяснений: появится ли какая-то шкала перевода или результаты будут учитываться сразу.

А я приглашаю поступать в наш университет в Могилеве, в котором есть и белорусские, и российские образовательные программы. У нас россияне могут поступать на бюджет: если хотят учиться по белорусским программам, то должны сдать ЦТ, а если по российским - ЕГЭ или ЦТ на выбор. По окончании выдаем диплом государственного образца Российской Федерации. На данный момент в вузе обучаются около 5000 студентов: из них по белорусским образовательным программам - 4500 человек, по российским - около 500.