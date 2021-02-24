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24.02.2021 23:57
Рубрика: В мире

Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2"

Отказ немецких компаний от работы в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" является решением их руководства. Так прокомментировали последние события вокруг реализации газового проекта в кабинете министров Германии.

Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина

"Это, конечно, всегда решение компаний", - при водит заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта РИА Новости.

Напомним, накануне из проекта вышел крупный немецкий страховщик.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон угрожает организациям, причастным к проекту, введением санкций.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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