Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2"

Отказ немецких компаний от работы в рамках строительства газопровода "Северный поток-2" является решением их руководства. Так прокомментировали последние события вокруг реализации газового проекта в кабинете министров Германии.

"Это, конечно, всегда решение компаний", - при водит заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта РИА Новости.

Напомним, накануне из проекта вышел крупный немецкий страховщик.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон угрожает организациям, причастным к проекту, введением санкций.