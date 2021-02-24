Бесплатные лекарства в регионы поставят по числу льготников

Единый федеральный центр лекобеспечения теперь будет не только проводить централизованные закупки медикаментов. Поскольку он должен отслеживать число нуждающихся в бесплатных лекарствах граждан, то предлагается предоставить ему доступ к федеральным регистрам больных.

Помимо этого, центр сможет перераспределять лекарства между регионами в случае изменения численности больных. Дополнительные полномочия и обязанности госучреждения прописаны в проекте постановления правительства. Документ, разработанный Минздравом, проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

В пояснительной записке отмечается, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения создан в конце октября 2020 года. Он отвечает за госзакупки вакцин, дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями, а также больных ВИЧ, туберкулезом, онкологией. Ему поручено предотвращать перебои с поставками медикаментов, прогнозировать их потребность в регионах, заранее формировать необходимый резерв, предупреждать их дефицит.