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24.02.2021 22:13
Рубрика: Экономика

Бесплатные лекарства в регионы поставят по числу льготников

Текст: Елена Манукиян

Единый федеральный центр лекобеспечения теперь будет не только проводить централизованные закупки медикаментов. Поскольку он должен отслеживать число нуждающихся в бесплатных лекарствах граждан, то предлагается предоставить ему доступ к федеральным регистрам больных.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Минздрав выделил деньги на бесплатные лекарства для россиян

Помимо этого, центр сможет перераспределять лекарства между регионами в случае изменения численности больных. Дополнительные полномочия и обязанности госучреждения прописаны в проекте постановления правительства. Документ, разработанный Минздравом, проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

В пояснительной записке отмечается, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения создан в конце октября 2020 года. Он отвечает за госзакупки вакцин, дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями, а также больных ВИЧ, туберкулезом, онкологией. Ему поручено предотвращать перебои с поставками медикаментов, прогнозировать их потребность в регионах, заранее формировать необходимый резерв, предупреждать их дефицит.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав

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