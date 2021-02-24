Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов

Один из самых редких сортов виски - Macallan 1926 Fine and Rare из погребов британского Спейсайда установил новый рекорд онлайн-аукционов после продажи за миллион фунтов стерлингов (около 1,78 миллиона долларов). Впервые в истории одна бутылка спиртного была продана за семизначную сумму на онлайн-торгах.

Солодовый Macallan Speyside ушел с молотка как часть более широкой коллекции из 3900 бутылок, выставленных на продажу, сообщает издание Press and Journal. Она была собрана покойным американским бизнесменом и филантропом Робертом Гудингом, который умер в 2014 году в возрасте 67 лет. В течение своей жизни он регулярно ездил в Шотландию в поисках специальных бутылок и собирал редкие сорта виски из шотландских винокурен. Вся коллекция была продана за 6 675 000 фунтов стерлингов. В свое время дистилляторы разлили по бутылкам только 40 бутылок Macallan 1926 Fine and Rare, и только 14, как полагают эксперты, все еще существуют во всем мире.

Два других напитка Macallan: Fine and Rare выдержки 1972 года и Fine and Rare 1940 года - следующие по величине продажи на аукционе виски ушли по цене в 30 тысяч и 28 тысяч фунтов стерлингов соответственно.