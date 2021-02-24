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Рубрика: Экономика

Цены на нефть марки Brent превысили 67 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Цены на нефть эталонного сорта Brent превысили 67 долларов за баррель впервые с января 2020 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Росту котировок барреля помогла статистика из США, по данным Минэнерго, добыча нефти в стране с 12 по 19 февраля сократилась с 10,8 до 9,7 млн баррелей в сутки. При этом запасы нефти в хранилищах на прошлой неделе увеличились на 1,285 млн баррелей.

Цены на нефть растут с ноября прошлого года. Им способствовали сильные морозы в северном полушарии, снизившие производство нефти в США на 3,5 млн баррелей в сутки, а в России на 44 тыс. баррелей в сутки.

Вместе с сокращением ОПЕК+, которое сейчас составляет около 7 млн баррелей в сутки, и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 млн баррелей, в феврале с рынка было убрано 12 млн баррелей в сутки. В целом общемировое производство сейчас составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть - более 91 млн баррелей в сутки, что означает дефицит в 3 млн баррелей.

На ближайшей встрече участников ОПЕК+ 3-4 марта может быть принято решение о некотором увеличении производства в апреле. Тогда же истечет срок обязательств по дополнительному сокращению производства Саудовской Аравии и ее партнеров по ОПЕК, что может привести к резкой коррекции стоимости барреля.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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