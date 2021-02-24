Частные цирки и дельфинарии получили господдержку

Частные цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы получили 238,5 миллиона рублей в качестве господдержки. Средства для помощи отрасли, включенной в список наиболее пострадавших от пандемии, выделили из резервного фонда правительства РФ, сейчас все деньги уже доведены до тех, кто в них так нуждался. А нуждались в первую очередь даже не столько владельцы и сотрудники шапито и аквариумов, сколько их питомцы, животные. Субсидии целевые - тратить можно только на их содержание. О том, как частные цирки, дельфинарии пережили локдаун, "РГ" разузнала у тех, кто лучше всего знает положение дел.

В дельфинариях животные даже во время карантина соблюдали привычный режим кормления и тренировок. Фото: Сергей Куксин

Шапито на велосипеде

Роман Коробко, директор Ассоциации специалистов и организаций по содействию работе и защите законных интересов передвижных цирков, владелец "Цирка Романа Коробко":

- Частные цирки пережили пандемию очень тяжело. Представьте: люди завершили представления в ноябре 2019 года и собрались на гастроли - вложили в начало сезона кучу денег, по нескольку миллионов. Заплатили за переезд, гостиницы, рекламу... И вдруг: работать нельзя. Ну хорошо, пару недель. Потом еще пару... Работать разрешили с ограничениями только в августе-сентябре. Но цирк шапито - как езда на велосипеде: пока ты крутишь педали - ты не упадешь, остановился - упал. И остановиться пришлось.

Много цирков, которым пришлось закрыться?

Роман Коробко: Позакрывалась небольшая часть, процентов 20. И это хорошо, объясню почему. Те, у кого сложилась такая ситуация, были без подушки безопасности. Это безответственный подход. Вообще, к сожалению, в цирковой деятельности немало случайных людей. И все эти страшные истории про замученных животных, травмы зрителей - как раз про них. Но по плану с 2022 года все должны работать с лицензиями. Это радует: недобросовестных будет все меньше.

Некоторые цирки обращались за помощью. На пожертвования удавалось и самим существовать, и животных кормить...

Роман Коробко: Просили небольшие цирки. Большие все-таки пытались сохранить лицо и искали другие виды заработка. Я знаю народных артистов, которые переквалифицировались в дальнобойщиков. У них были свои грузовые автомобили, и это помогло им пережить месяцы простоя. Кто-то продавал машины, квартиры.

Когда цирки полноценно вернутся к жизни?

Роман Коробко: В апреле-мае. Кто-то и сейчас пытается работать, но при 50-процентной заполняемости работа идет в ноль. Кого-то и это спасает - хотя бы минимальные затраты окупить. Но "как раньше" будет, только когда разрешат полные залы. Как можно работать в цирке с масками и перчатками? А зрители с "резиновыми" аплодисментами? Цирк - это праздник, а в маске праздник может быть с большой натяжкой.

Цирк - как езда на велосипеде: пока крутишь педали - не упадешь

Субсидии помогут циркам выбраться из кризиса?

Роман Коробко: Размер выплаты зависит от количества животных. Если у цирка их много - это достаточно серьезные деньги. Субсидия компенсирует более пяти месяцев простоя. Без преувеличения, все были поражены - мало кто рассчитывал на помощь, тем более такую. Средства пойдут на жизнеобеспечение животных - корма, ветеринарное обслуживание...

Дельфины ничего не узнали

Нина Григорьева, помощник главы Геленджикского дельфинария:

- Нам было еще сложнее, чем циркам. Система дельфинария сама по себе недешевая в обслуживании, но ведь нужно обеспечить всех наших питомцев свежей морской водой, кормом, да и коммунальные платежи никто не отменял. Держать такое хозяйство, где есть целый отдел водоподготовки с лаборантами химического анализа, машинистами насосных установок, а кроме того ветеринарный, тренерский отделы, отдел кормления, - все это очень затратно и без пандемии.

На животных эти трудности не сказались?

Нина Григорьева: Мы для себя решили: животные вообще не должны узнать, что в мире происходит что-то неладное. У них свой режим: кормления, тренировки. Этим они как жили, так и живут. На питомцах мы не экономили - не урезали рацион, не ограничивали медобслуживание. Единственное, была угроза сокращения сотрудников. Но благодаря помощи государства - честное слово! - у нас сохранился и штат, и фонд оплаты труда. Нам компенсировали потери за пять месяцев пандемии на корма всего нашего "стада".

Сейчас вы уже работаете?

Нина Григорьева: Мы работаем с июля с теми ограничениями, которые действуют в нашем регионе. Конечно, выбираться из кризисной ямы будем долго. Но переживали разное - и это переживем. Сейчас главное, что животные чувствуют себя хорошо.

Справка "РГ"

Частные организации, работающие с животными, пополнили список пострадавших от пандемии отраслей экономики весной 2020 года. В ноябре было решено выделить им специальные субсидии. Помощь получили 44 негосударственных цирка и 30 зоопарков и аквариумов. Доведение субсидий до адресатов обеспечило Министерство культуры РФ.