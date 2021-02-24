Чем обернется разрыв контракта о транзите газа между Россией и Румынией

Из всех существующих маршрутов поставок российского газа в Европу наименее привлекательный - это транзит через Украину. Именно по нему газ поступал в Румынию для дальнейшей прокачки в страны Южной Европы.
"После ввода "Турецкого потока" транзит через Румынию фактически не производился за ненадобностью", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточняет, что ранее маршрут использовался для поставок в Болгарию, Грецию, Македонию и Турцию, как раз в те страны, куда идет газ из "Турецкого потока".
Экономически для России новый маршрут транзита газа в Южную Европу дешевле и лишен серьезных геополитических рисков. Из-за задержек строительства "Северного потока-2" обойтись без украинского транзита в страны Центральной Европы у России не получается, но пустить в обход южные поставки выходит.
"По данным Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, в 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%, а в южном направлении (в которое как раз входит Румыния) падение составило 70%", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, при острой необходимости данный транзитный коридор можно будет использовать на основании рыночного бронирования мощностей, но пока "Газпрому" хватает "Турецкого потока".
С этим с оговоркой согласен Гривач. Воспользоваться будет можно, если соответствующие операторы ГТС будут поддерживать транспортные системы в надлежащем состоянии. По его мнению, речь идет о совсем небольших объемах в 1-2 млрд кубометров в год.
Украинская ГТС является самым старым из экспортных маршрутов российского газа. О необходимости ее модернизации говорилось еще в начале 2000-х годов. Сейчас ее поддерживают в первую очередь за счет прокачки из России.
По заключенному в 2019 году договору наша страна обязуется оплачивать ежегодно до 2024 года транзит через территорию Украины 40 млрд кубометров газа. Это также еще и минимальный объем, который позволяет оставлять ГТС Украины в рабочем состоянии. Если объемы поставок начнут падать уже сейчас, то, несмотря на полную оплату оговоренного транзита (по условиям договора), Украине придется вкладывать дополнительные средства в поддержание ГТС в надлежащем состоянии.
Доходы от транзита газа составляют до 10% бюджета Украины, поэтому любое увеличение расходов на модернизацию или ремонт ГТС окажется болезненно для казны. В плюс Украине может идти наличие больших хранилищ газа на ее территории, которые она может сдавать европейским компаниям и таким образом компенсировать часть финансовых потерь, а также дополнительно загрузить свою ГТС.