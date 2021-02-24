Чем обернется разрыв контракта о транзите газа между Россией и Румынией

Москва и Бухарест расторгли действовавший до конца 2023 года контракт на транзит российского газа через румынскую территорию по обоюдному согласию сторон. Прекращение прокачки газа по этому направлению абсолютно не означает, что Россия снизит свое присутствие на рынке Европы. Более того, разрыв контракта выгоден нашей стране как с экономической, так и с политической стороны.

Из всех существующих маршрутов поставок российского газа в Европу наименее привлекательный - это транзит через Украину. Именно по нему газ поступал в Румынию для дальнейшей прокачки в страны Южной Европы.

"После ввода "Турецкого потока" транзит через Румынию фактически не производился за ненадобностью", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточняет, что ранее маршрут использовался для поставок в Болгарию, Грецию, Македонию и Турцию, как раз в те страны, куда идет газ из "Турецкого потока".

Экономически для России новый маршрут транзита газа в Южную Европу дешевле и лишен серьезных геополитических рисков. Из-за задержек строительства "Северного потока-2" обойтись без украинского транзита в страны Центральной Европы у России не получается, но пустить в обход южные поставки выходит.

"По данным Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, в 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%, а в южном направлении (в которое как раз входит Румыния) падение составило 70%", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, при острой необходимости данный транзитный коридор можно будет использовать на основании рыночного бронирования мощностей, но пока "Газпрому" хватает "Турецкого потока".

С этим с оговоркой согласен Гривач. Воспользоваться будет можно, если соответствующие операторы ГТС будут поддерживать транспортные системы в надлежащем состоянии. По его мнению, речь идет о совсем небольших объемах в 1-2 млрд кубометров в год.

Украинская ГТС является самым старым из экспортных маршрутов российского газа. О необходимости ее модернизации говорилось еще в начале 2000-х годов. Сейчас ее поддерживают в первую очередь за счет прокачки из России.

В 2020 году транзит российского газа через Украину в южном направлении, в том числе в сторону Румынии, сократился на 70%

По заключенному в 2019 году договору наша страна обязуется оплачивать ежегодно до 2024 года транзит через территорию Украины 40 млрд кубометров газа. Это также еще и минимальный объем, который позволяет оставлять ГТС Украины в рабочем состоянии. Если объемы поставок начнут падать уже сейчас, то, несмотря на полную оплату оговоренного транзита (по условиям договора), Украине придется вкладывать дополнительные средства в поддержание ГТС в надлежащем состоянии.

Доходы от транзита газа составляют до 10% бюджета Украины, поэтому любое увеличение расходов на модернизацию или ремонт ГТС окажется болезненно для казны. В плюс Украине может идти наличие больших хранилищ газа на ее территории, которые она может сдавать европейским компаниям и таким образом компенсировать часть финансовых потерь, а также дополнительно загрузить свою ГТС.