Чернышенко: Нацпроект позволит удвоить число рабочих мест в туротрасли

Реализация разрабатываемого сейчас нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит почти в два раза увеличить число рабочих мест в сфере туризма. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по подготовке нацпроекта.

По его итогам он поручил руководителям федеральных органов власти до 27 февраля рассмотреть и согласовать предложения по включению мероприятий в национальный проект, а также определить значения показателей, контрольных точек мероприятий и объем их финансового обеспечения.

В рамках нацпроекта поставлена задача увеличить количество новых рабочих мест с 2,5 млн в 2019 году до 4,2 млн к 2030 году, отметил Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба вице-премьера.

Кроме того, планируется увеличить число внутренних поездок с 65 млн поездок в 2019 году до 140 млн к 2030-му. Вклад отрасли туризма в ВВП страны должен вырасти с 3,7 трлн рублей до 8,2 трлн рублей к 2030 году.

"Важно, что с новым нацпроектом мы создаем условия для доступного, комфортного отдыха, формирования конкурентоспособных турпродуктов, которые требует концентрации ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней, а также частных инвестиций" - сказал Чернышенко.

Нацпроект должен стать инструментом планирования мероприятий госпрограмм для комплексного развития туриндустрии и смежных отраслей экономики. Сейчас актуальна задача обеспечить синхронизацию усилий всех участников данного процесса, отметил вице-премьер.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, усилия ведомства будут сосредоточены на фокусном поэтапном развитии территорий с наибольшим туристическим потенциалом. "Наши усилия должны привести к появлению в стране курортов мирового уровня и возможностей для отдыха в любом регионе для каждого жителя страны, а путешествия по России, таким образом, - стать неотъемлемой частью нового качества жизни людей", - заявила Догузова.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о предложениях для включения в национальный проект. Руководитель нового института развития - корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов доложил об инструментах и механизмах, которые будут реализованы в рамках нового нацпроекта.

В совещании также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, представители других министерств и ведомств