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24.02.2021 15:36
Рубрика: В мире

Чешские авиалинии заявили об увольнении всех сотрудников

Текст: Константин Волков
Фото: MICHAL CIZEK / AFP Фото: MICHAL CIZEK / AFP
Фото: MICHAL CIZEK / AFP

Чешская флагманская авиакомпания Czech Airlines (CSA) объявила 24 февраля, что увольняет всех своих сотрудников из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила на брифинге глава профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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По ее словам, биржи труда в Чехии уже поставлены в известность о предстоящем увольнении 430 сотрудников авиакомпании. Столь радикальная мера, по ее словам, связана с очень большими убытками CSA. При этом из-за продолжающихся в Европе изоляционных мер и вспышки коронавируса в Чехии в последние дни самолеты простаивают.

В настоящее время CSA и ее владелец компания Smartwings находятся под мораторием, защищающим их от требований кредиторов, однако срок действия моратория истечет в конце февраля.

Ранее авиагруппа уже обратилась к государству с просьбой выделить примерно 42,5 миллиона евро поддержки и еще более 20 миллионов евро в качестве компенсации за отмену рейсов весной 2020 года. Однако Минпромторг Чехии отказал в этом. При этом перевозчик не имеет права получать поддержку из других источников. Как ожидают аналитики, такая ситуация может привести к банкротству CSA.

В мире Европа Чехия Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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