Число рабочих мест в туристической отрасли удвоится

Новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит к 2030 году увеличить число рабочих мест в туриндустрии с 2,5 млн до 4,2 млн, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он поручил руководителям федеральных органов власти до 27 февраля этого года согласовать предложения для включения в нацпроект, определить значения показателей, контрольные точки мероприятий и объем их финансирования.

"С новым нацпроектом мы создаем условия для доступного, комфортного отдыха, формирования конкурентоспособных турпродуктов, которые требуют концентрации ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней, частных инвестиций", - сказал Чернышенко на совещании с представителями заинтересованных ведомств.

Нацпроект также изменит роль туризма в экономике. Россияне станут больше путешествовать по своей стране, число внутренних поездок увеличится с 65 млн до 140 млн к 2030 году. Вклад отрасли туризма в ВВП страны должен вырасти с 3,7 трлн рублей до 8,2 трлн рублей.

Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ведомство сосредоточится на фокусном поэтапном развитии территорий с наибольшим туристическим потенциалом. Одна из самых перспективных территорий страны, где можно развивать экологический, культурно-познавательный, оздоровительный, горнолыжный и событийный туризм - Дальний Восток, считает вице-премьер. Чтобы сюда поехали туристы необходимо развивать инфраструктуру. Инвесторы готовы вложиться в крупные проекты, но нужно также участие государства. Софинансировать создание обеспечивающей инфраструктуры на Дальнем Востоке будет недавно созданная корпорация "Туризм.РФ", отметил Чернышенко. При этом для каждого проекта будет подобран индивидуальный набор инструментов.

По словам вице-премьера, все меры поддержки туротрасли включат в нацпроект по туризму. В частности, для регионов предполагается разработать мастер-планы по продвижению туризма.

При создании схем территориального планирования госкорпорация будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. Но в качестве приоритетных субъектов в мастер-план планируется включить Приморский и Камчатский края, Сахалинскую область. Успешные примеры развития туристской инфраструктуры на Дальнем Востоке, которые можно было бы тиражировать на другие регионы, уже есть. В Камчатском крае создается всесезонный курорт "Три вулкана", строится пятизвездочный отель в Петропавловске-Камчатском, развиваются горнолыжные курорты.

Камчатка вполне может стать одним из центров лыжного спорта высоких достижений, считает зампред Госдумы Ирина Яровая. Для этого регион стоит включить в программу развития спорта, отметила она.

Лучшие проекты по развитию туризма в ДФО тиражируют на другие регионы страны

Одно из слабых мест Дальневосточного федерального округа - транспортная доступность. Пока на территории ДФО летает десяток отдельных авиакомпаний, которые никак не согласуют между собой маршруты. Очень сложно, а порой вообще невозможно спланировать путешествие внутри регионов и между регионами округа так, чтобы, прилетая в одно место, сравнительно быстро и удобно улететь в другой регион, указал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Но эта ситуация скоро изменится, создаваемая единая дальневосточная авиакомпания согласует между собой различные маршруты перелетов на Дальнем Востоке.