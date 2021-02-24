Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет на 29%

Число ультрахайнетов (людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов, включая недвижимость) в России к 2025 году увеличится на 29%, до 10346 человек. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Knight Frank, который имеется в распоряжении "Российской газеты".

Эксперты отмечают, что лидером по приросту благосостояния станут страны Азии - 39%. При этом большая часть придется на Индонезию (+67%) и Индию (+63%).

За предыдущие пять лет общемировой прирост людей со сверхвысокими доходами составил 2,4% (+12,4 тысячи человек). В лидерах - Китай, США и Япония.

В общем рейтинге стран по количеству людей с состоянием более 30 миллионов долларов Россия занимает 9 место. В тройке лидеров - США, Китай и Германия.

Максимальная отрицательная динамика была зафиксирована в Греции (-33%, до 678 человек в 2020 году), в Португалии (-24 процента, 841 человек) и ОАЭ (-22 процента, 1305 человек).