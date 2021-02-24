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24.02.2021 16:31
Рубрика: Власть

ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки

Текст: Татьяна Замахина

Центризбирком РФ проведет общероссийскую тренировку по использованию государственной автоматизированной системы "Выборы" и дистанционного электронного голосования с 17 марта по 21 мая. Постановление об этом было принято на заседании комиссии.

Цель тренировки - проверка готовности системы к Единому дню голосования 2021 года.

Согласно документу:

- предварительный этап пройдет с 17 марта по 2 апреля;

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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- прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) состоится с 21 апреля по 7 мая;

- проведение ДЭГ - с 8:00 12 мая 2021 до 20:00 14 мая;

- заключительный этап тренировки и подведение ее итогов должны состояться с 19 по 21 мая.

Постановление гласит, что тестирование системы ГАС "Выборы" и ДЭГ пройдет в виде полноценной имитации проведения всех этапов избирательной кампании.

Тренировка пройдет на платформе ДЭГ, разрабатываемой ЦИК России, Минцифрой и Ростелекомом. В нынешнем году, по планам ЦИК, оно состоится в шести регионах, включая Москву. ЦИК уже начал принимать от регионов заявки на участие в таком голосовании.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные кампании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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