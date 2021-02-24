Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди"

52-летняя американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, которую, несмотря на ряд других достойных образов, мы помним в первую очередь как агента Дану Скалли из "Секретных материалов", влилась в каст очередного многосерийного шоу.

Согласно Deadline, "Скалли" присоединилась к сериалу-антологии с рабочим названием "Первая леди" (The First Lady) от телеканала Showtime.Ей там предстоит сыграть Элеонору Рузвельт, жену 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Режиссер и исполнительный продюсер - лауреат премии "Оскар" Сюзанна Бир ("Отыграть назад", "Птичий короб").

Ранее сообщалось, что на роль Бетти Форд назначена Мишель Пфайффер, а Мишель Обаму сыграет Виола Дэвис ("Прислуга", "Как избежать наказания за убийство"). Плюс в касте Аарон Экхарт, Джуди Грир, Джейми Лоусон, Кристин Фросет.

Авторами обещан взгляд на Белый дом через женскую, так сказать, призму и с "переосмыслением темы американского лидерства".

Дата премьеры не уточнена.