Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США

Датский режиссер Сюзанна Бир ("Месть", "Птичий короб", "Ночной администратор", "Отыграть назад") займётся американским сериалом "Первая леди" (The First Lady). Об этом сообщает сайт датской телерадиовещательной компании DR.

В сериале речь пойдет о супругах президентов США в разные периоды существования государства. Всех героинь сериала объединяет активная жизненная позиция во время нахождения мужей на посту президента.

На настоящий момент известно, что Виола Дэвис сыграет роль Мишель Обамы, Мишель Пфайффер предстанет в качестве Бетти Форд, супруги Джеральда Форда. Также есть предположения, что в сериале, который, возможно, в итоге будет состоять из нескольких сезонов, пойдет речь и о супруге Франклина Делано Рузвельта Элеанор. Однако в каком объеме будут представлены те или иные исторические эпохи, пока не известно.