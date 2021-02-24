Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Новости

Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра 17:26
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 17:23
Мошенник пытался получить кредит на сумму почти в 2 млн рублей 17:21
Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Киргизии 17:09
Путин получил приглашение в Киргизию 17:07
Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой 17:03
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 17:00
Исследование: Те, кто носит очки, в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
Актер Милош Бикович получил российское гражданство 16:42
Путин указал провести в Петербурге конференцию глав прокуратур Европы 16:35
Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов 16:35
ЦИК назвал сроки проведения предвыборной тренировки 16:31
Памфилова сообщила о сокращении в РФ числа партий за два года в два раза 16:26
В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет 16:22
Актёры "Человека-паука 3" опубликовали три разных подзаголовка фильма 16:20
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса 16:19
"Яндекс" ответил на претензии ФАС 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 17:54
Рубрика: Общество

Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Текст: Наталия Ячменникова
Как минимум шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля "Звезда". Первую из них окончательно заделают на следующей неделе, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, сообщает РИА Новости.

Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре. Ее временно заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду район второй возможной трещины был заклеен экипажем несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха.

Фото: REUTERS
Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу - обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола" (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки - ред.)", - цитирует агентство переговоры космонавта Сергея Рыжикова и специалиста подмосковного ЦУПа.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьевчи сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК): "Пока мы нашли одну трещину и под подозрением у нас еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать".

Он заявил, что данные еще об одном месте утечке воздуха на МКС нуждаются в проверке. "Есть уверенность по поводу одной небольшой трещинки. Что касается остальных мест, тут надо еще поработать, позаниматься, поисследовать". По словам специалиста, давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
"Ткань" для защиты от радиации могут начать тестировать на МКС осенью

Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Общество Космос РГ-Видео

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Песков рассказал о договоренностях Путина и Лукашенко
Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"