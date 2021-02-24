Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Первую трещину (длиной 4,5 сантиметра) в промежуточной камере модуля "Звезда" космонавты нашли в октябре. Ее временно заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду район второй возможной трещины был заклеен экипажем несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха.

"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу - обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола" (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки - ред.)", - цитирует агентство переговоры космонавта Сергея Рыжикова и специалиста подмосковного ЦУПа.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьевчи сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК): "Пока мы нашли одну трещину и под подозрением у нас еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать".

Он заявил, что данные еще об одном месте утечке воздуха на МКС нуждаются в проверке. "Есть уверенность по поводу одной небольшой трещинки. Что касается остальных мест, тут надо еще поработать, позаниматься, поисследовать". По словам специалиста, давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту.

Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.