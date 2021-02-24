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Рубрика: В мире

Экс-премьер Японии призвал не политизировать вопрос закупки вакцин

Текст: Александр Ленин (Токио)

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма призвал не политизировать вопрос поставки в страну вакцины от коронавируса. Экс-руководитель правительства подчеркнул, что подобный подход неприемлем, когда речь идет о спасении человеческих жизней.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Правительство (Японии - прим. "РГ") говорит о крепком японо-американском союзе, однако при распределении вакцины приоритет отдается Израилю и Великобритании. Постановка прививок (от коронавируса - прим. "РГ") в Японии идет с задержкой. Посол России в Японии Михаил Галузин с сожалением сказал, что хотел предложить наладить производство в Японии вакцины "Спутник V", которая была готова уже в прошлом году, а ее эффективность подтверждена в Великобритании, однако японское правительство от этого отказалось", - написал Хатояма в своем Twitter. Он также добавил, что нет никакой разницы между США и Россией, когда речь идет о спасении человеческих жизней.

Напомним, что 17 февраля в Японии стартовала вакцинация населения от коронавируса. Местный минздрав 14 февраля одобрил использование в стране американской вакцины Pfizer. В перспективе власти островного государства планируют задействовать препараты британско-шведской компании AstraZeneca и американской фирмы Moderna.

Как заявил на пресс-конференции министр по административной реформе Японии Таро Коно, который в правительстве курирует вакцинацию, в настоящее время страна имеет достаточный портфель вакцин и его расширение за счет приобретения дополнительных лекарственных средств за рубежом не планируется.

В мире Восточная Азия Япония Вакцинация от коронавируса

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