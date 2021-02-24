Эксперт рассказал, какие карты памяти нельзя покупать

Количество доступных гигабайт в современных гаджетах можно расширить с помощью специального устройства - карты памяти. Однако все они различаются по классам - можно купить карту одного и того же объема, но работать они будут совершенно по-разному. О том, как правильно выбрать карту памяти рассказал Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.

"Лучший вариант для смартфонов среднего и флагманского классов - карты памяти microSDHC/microSDXC стандарта UHS-I (они же Class 10 UHS, UHS Class 1). Их скорости достаточно для серийной съемки фотографий даже на 108 Мп-камерах в флагманских смартфонах, как и для стабильного качества записи видео в 4K при 60 к/с", - сказал эксперт.

Некоторые смартфоны умеют делать запись и в разрешении 8K, но такая запись ведется всегда на внутреннюю память - выбрать microSD для записи 8K-видео в смартфонах нельзя. "Поэтому карты памяти с маркировкой V30, V60 и V90 с поддержкой записи на них 8K-видео также будут напрасной тратой денег - они будут работать в скоростном режиме обычных карт UHS Class 1, но смартфон не позволит записывать на них 8K-видео. Не стоит также переплачивать за экстремально быстрые карты памяти UHS Class 3, их производительность для актуальных смартфонов избыточна", - подчеркнул Харитонов.

По его мнению, для современных ультрабюджетных смартфонов (стоимостью до девяти тысяч рублей) и старых не флагманских моделей (2018 год и более старые модели) допустимо рассматривать и карты памяти Class 10 без маркировки UHS, их хватит достаточно для записи и считывания видео с 1080p, а также хранения фотографий. "Выбирать такие карты стоит только в случае, если модели уровня UHS Class 1 будут значительно", - объясняет он. - Устаревшие карты памяти с маркировкой Class 6 и Class 4 в смартфонах 2017 года выпуска и новее использовать не рекомендуется - из-за них система Android будет работать медленнее".

Что касается гарантии, то по словам специалиста, очень важно бережно хранить квитанцию с чеком магазина - ведь некоторые карты памяти можно заменить даже спустя десять лет после покупки. "Для замены карты потребуется посетить гарантийный отдел продавца, где покупателю выдадут новую карту памяти, а неисправный накопитель отправят производителю", - резюмирует Харитонов.

Также эксперт предупредил, что смартфоны компании Huawei начиная с 2018 года не поддерживают общепринятый стандарт microSD и допускают установку только фирменных накопителей Nano SD.