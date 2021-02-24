Эксперт рассказал, какие карты памяти нельзя покупать

Новости

Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
Определились все участники плей-офф КХЛ 23.02.2021
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 23.02.2021
Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 23.02.2021
Сенат утвердил кандидатуру постоянного представителя США в ООН 23.02.2021
Стартовал конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!" 23.02.2021
Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля 23.02.2021
В России для строительства отелей предоставят льготные кредиты 23.02.2021
КС Молдавии признал незаконным выдвижение Гаврилицы на пост премьера 23.02.2021
Российского бойца ММА Олейника исключили из рейтинга UFC 23.02.2021
Захарова: Госдеп США признался в подрыве международной конкуренции 23.02.2021
Вышел тизер сериала "Нерегулярные части" с темнокожим доктором Ватсоном 23.02.2021
КПРФ отметила 23 февраля автопробегами, песнями и возложениями венков 23.02.2021
Безработица в Британии достигла рекордного показателя с 2016 года 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 04:00
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, какие карты памяти нельзя покупать

Текст: Иван Черноусов
Количество доступных гигабайт в современных гаджетах можно расширить с помощью специального устройства - карты памяти. Однако все они различаются по классам - можно купить карту одного и того же объема, но работать они будут совершенно по-разному. О том, как правильно выбрать карту памяти рассказал Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Лучший вариант для смартфонов среднего и флагманского классов - карты памяти microSDHC/microSDXC стандарта UHS-I (они же Class 10 UHS, UHS Class 1). Их скорости достаточно для серийной съемки фотографий даже на 108 Мп-камерах в флагманских смартфонах, как и для стабильного качества записи видео в 4K при 60 к/с", - сказал эксперт.

Фото: istock
Смартфоны Samsung получили большое обновление. Почему его важно установить

Некоторые смартфоны умеют делать запись и в разрешении 8K, но такая запись ведется всегда на внутреннюю память - выбрать microSD для записи 8K-видео в смартфонах нельзя. "Поэтому карты памяти с маркировкой V30, V60 и V90 с поддержкой записи на них 8K-видео также будут напрасной тратой денег - они будут работать в скоростном режиме обычных карт UHS Class 1, но смартфон не позволит записывать на них 8K-видео. Не стоит также переплачивать за экстремально быстрые карты памяти UHS Class 3, их производительность для актуальных смартфонов избыточна", - подчеркнул Харитонов.

По его мнению, для современных ультрабюджетных смартфонов (стоимостью до девяти тысяч рублей) и старых не флагманских моделей (2018 год и более старые модели) допустимо рассматривать и карты памяти Class 10 без маркировки UHS, их хватит достаточно для записи и считывания видео с 1080p, а также хранения фотографий. "Выбирать такие карты стоит только в случае, если модели уровня UHS Class 1 будут значительно", - объясняет он. - Устаревшие карты памяти с маркировкой Class 6 и Class 4 в смартфонах 2017 года выпуска и новее использовать не рекомендуется - из-за них система Android будет работать медленнее".

Что касается гарантии, то по словам специалиста, очень важно бережно хранить квитанцию с чеком магазина - ведь некоторые карты памяти можно заменить даже спустя десять лет после покупки. "Для замены карты потребуется посетить гарантийный отдел продавца, где покупателю выдадут новую карту памяти, а неисправный накопитель отправят производителю", - резюмирует Харитонов.

Также эксперт предупредил, что смартфоны компании Huawei начиная с 2018 года не поддерживают общепринятый стандарт microSD и допускают установку только фирменных накопителей Nano SD.

Digital Гаджеты Digital Технологии

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире