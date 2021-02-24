Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня

Экспорт российской сельхозтехники по итогам 2020 года побил рекорд предыдущих лет: он вырос на 30% и превысил 16 млрд рублей. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.

"Экспорт сельхозтехники в прошлом году тоже побил рекорд. Он вырос на 30% и превысил 16 млрд рублей. Мы сегодня поставляем наши знаменитые "Кировцы" и знаменитые комбайны, например, "Ростсельмаша" в Германию, Австрию, Канаду. И, я надеюсь, что окончательно вернемся в Австралию в следующем году", - сообщил он.

По его словам, задача, которая стояла перед сельхозмашиностроителями, - подготовить абсолютно новую линейку современной техники. "Эта линейка стала основной для возвращения российских комбайнов и тракторов на международные рынки", - подчеркнул Морозов.