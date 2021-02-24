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Рубрика: Общество

Пока все дома

Уменьшается число неустроенных в семьи сирот
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8391)
В стране, даже несмотря на пандемию, продолжает сокращаться число воспитанников в организациях для детей-сирот и детей. Но проблем по-прежнему очень много, и их надо решать, в том числе, и меняя нормативную базу. Что надо сделать в первую очередь, обсудили участники заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

"В России воспитываются более 30,3 млн детей, и наша особая забота - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - сказала она. - На начало 2021 года таких детей чуть более 406 тысяч, и почти 365 тысяч из них находились на воспитании в замещающих семьях. Численность сирот в государственном банке в среднем по России уменьшилась в прошлом году на 6,6%". Ситуация с сиротством, в том числе и социальным, судя по цифрам, стала лучше: воспитанников в крупных детских домах становится меньше, активнее работают приближенные к семейной форме устройства таких детей - это опекунские семьи и более крупные организации, устроенные по квартирному типу.

Фото: Стоян Васев / ТАСС
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Одна из основных нерешенных проблем - необходимость отменить разделение организаций для детей-сирот на медицинские, образовательные и оказывающие социальные услуги, которые подчиняются, соответственно, разным министерствам. Отмена межведомственных барьеров поможет решать многие вопросы проще и быстрее, говорили участники заседания.

"В зависимости от особенностей здоровья или возраста ребенка он помещается в ту или иную организацию. Например, детей с инвалидностью определяют в детские дома-интернаты, подведомственные органам соцзащиты, - пояснила глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. - При этом таких учреждений в регионах, как правило, крайне мало. Попав туда, ребенок может быть максимально удален от родного дома. Он теряет друзей, социальное окружение, возможность учиться в своей школе и общаться со своими близкими". Та же проблема возникает и с детьми, которых помещают в социальные центры, где занимаются семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Еще сложнее, если в неблагополучной семье несколько детей разного возраста.

"Нам нужно активнее переходить к единому типу организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в каждое учреждение можно было определить ребенка любого возраста, независимо от состояния здоровья", - считает Альшанская. Оптимальный вариант - это семейная форма устройства детей - когда в одной небольшой группе оказываются дети разного возраста, в том числе братья и сестры.

Оптимальный вариант - семейная форма устройства, когда в группе дети разного возраста

Еще одна проблема выросла за последние годы. Получила распространение практика брать ребенка под опеку (или восстанавливаться в родительских правах), чтобы тут же помещать его снова в учреждение, но уже в статусе "временного". Такие дети в особо уязвимом состоянии, - ведь формально они имеют родителей, их даже усыновить никто не может, отметила Альшанская. Очевидно, нужно менять нормативную базу и вводить ограничения, чтобы отделять "кукушек" от тех, кому действительно необходима поддержка.

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