Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Гондурас стал 36 страной, в которой одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Агентством по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация проведена по ускоренной процедуре. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.

Сегодня российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В числе его преимуществ низкая цена - менее 10 долларов за инъекцию, что делает "Спутник V" доступным для всего мира.