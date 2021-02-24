Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре

Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на президентских выборах в 2016 году, впервые напишет художественное произведение в жанре триллер. Поможет ей канадская писательница Луиза Пенни, сообщает ТАСС.

"Готовьтесь к дипломатии и предательству по-крупному", - написала Клинтон в Twitter. Уже известно и название книги: State of terror. Перевести это можно и как "Состояние ужаса", и как "Государство ужаса". Главным героем произведения станет только что назначенный госсекретарь, которому дано задание раскрыть "смертельный заговор". Презентация книги намечена на 12 октября.

Кстати, предыдущая книга Клинтон (под названием "Что произошло") стала бестселлером. Только за первую неделю было продано более 300 тысяч копий.