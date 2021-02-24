Ирина Пегова сыграла в продолжении "Акушерки"

На телеэкраны Союзного государства выходит третий сезон сериала "Акушерка", который снимался в Минске. Третья часть истории получила название "Акушерка. Счастье на заказ".

История талантливого врача-акушера Татьяны Скворцовой в исполнении популярной российской актрисы Ирины Пеговой покорила сердца зрителей. В новых сериях честная, преданная своему делу, сильная и в то же время ранимая доктор Скворцова снова разрывается между работой и личной жизнью, принимает судьбоносные решения и отчаянно ищет счастье, которое по заказу, к сожалению, не выдают. Пройдя немало испытаний, Татьяна, наконец, получила все о чем может мечтать женщина: успешная карьера, взрослая дочь и любимый мужчина рядом. Обжегшись когда-то изменой первого мужа, она верит, что на этот раз будет счастлива. Накануне свадьбы Татьяна вместе с женихом Дмитрием (его играет актер Владимир Епифанцев) уезжают в отпуск на базу отдыха. Но там они попадают в беду: страшный ливень обрушивается на заповедник и близлежащие села, снося все на своем пути. Дмитрий вызывается помочь туристам и местным жителям, которые в панике пытаются спастись. Отправившись в труднодоступный горный район, он пропадает вместе с поисково-спасательной группой.

Не сумев пережить известие о гибели любимого, Татьяна сама оказывается на больничной койке. На помощь приходит врач местной больницы Сергей Зуев (актер Ярослав Бойко). Скворцова видит перед собой не только коллегу, но и сильного мужчину, который готов бросить все к ее ногам.

- Роды, беременность, - рассказывает Ирина Пегова, - касаются каждой женщины, мы через это проходим все и неоднократно, этим наше кино и интересно. Есть такой конфликт нашего времени: женщины, имеющие власть и авторитет, состоявшиеся в карьере, часто несчастны в личной жизни. Мне очень интересно было наблюдать, как реальный мир врачей влиял на наш сценарий. Сериал снимали в Минске, как и предыдущие две части. Мы снимали в настоящих больницах, с профессиональными врачами, которые нам помогали, учили, как правильно резать, зашивать. Если при мне кто-то будет рожать, то я 100 процентов смогу помочь!

Кресло режиссера вновь занял Станислав Либин, снявший две первые части мелодрамы.