Исследование: Те, кто носит очки, в три раза реже болеют коронавирусом

Носители очков менее склонны к контакту с Covid-19, так как меньше касаются глаз. Риск заражения уменьшается в два-три раза. Ученые доказали, что инфекция может проникать через конъюнктиву глаза, которая соединена с носоглоткой через слезный канал.

В течение двух недель прошлым летом 223 индуса и 81 индийская женщина были обследованы в больнице северной Индии. Из них 19 процентов носили очки. Оказалось, что из этой категории лиц риск заражения был в два-три раза ниже, чем у тех, кто не носил очки, отмечает Times of India.

В исследовании также говорится, что коронавирус атакует и глаза. При этом воспаление конъюнктивы может происходить параллельно с коронавирусом. Врачи зафиксировали значительные отклонения в глазах у людей, которые были тяжело инфицированы. У семи процентов из 129 обследованных пациентов МРТ показала аномалию глазного яблока.